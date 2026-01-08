Советники Трампа передали в кремль согласованный с Украиной план окончания войны - Axios

Советники президента США Дональда Трампа передали России согласованный с Украиной план завершения войны. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Подробности

"Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить план США по мирному урегулированию ситуации в Украине. После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение", - пишет издание.

Отмечается, что пока Путин не выразил никаких публичных признаков того, что он готов согласиться или даже серьезно рассмотреть сделку, которую ведут переговоры США и Украина.

Отмечается, что украинские чиновники сообщили, что существует вероятность того, что Зеленский на следующей неделе поедет в США, чтобы встретиться с Трампом и завершить соглашение о гарантиях безопасности. Другой вариант - их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним

Российский посланник Кирилл Дмитриев, который ведет переговоры с Вашингтоном по поводу войны РФ против Украины, находился в Париже 7 января. Его видели на улице Фобур-Сен-Оноре, а также приняли в посольстве США.