17:08 • 11076 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 14943 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 19298 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 24839 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 17926 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 14805 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12505 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17498 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13575 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 51160 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Советники Трампа передали в кремль согласованный с Украиной план окончания войны - Axios

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Советники Дональда Трампа передали россии план США по мирному урегулированию в Украине, согласованный с украинской стороной. Белый дом ожидает ответа путина на это предложение.

Советники Трампа передали в кремль согласованный с Украиной план окончания войны - Axios

Советники президента США Дональда Трампа передали России согласованный с Украиной план завершения войны. Об этом пишет Axios, передает УНН.

Подробности

"Советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в среду в Париже с Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить план США по мирному урегулированию ситуации в Украине. После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа, Белый дом хочет получить четкий ответ от президента России Владимира Путина на это предложение", - пишет издание.

Отмечается, что пока Путин не выразил никаких публичных признаков того, что он готов согласиться или даже серьезно рассмотреть сделку, которую ведут переговоры США и Украина.

Отмечается, что украинские чиновники сообщили, что существует вероятность того, что Зеленский на следующей неделе поедет в США, чтобы встретиться с Трампом и завершить соглашение о гарантиях безопасности. Другой вариант - их встреча во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним

Российский посланник Кирилл Дмитриев, который ведет переговоры с Вашингтоном по поводу войны РФ против Украины, находился в Париже 7 января. Его видели на улице Фобур-Сен-Оноре, а также приняли в посольстве США.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Давос
Белый дом
Дональд Трамп
Париж
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина