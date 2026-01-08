россия большую ставку делает на зиму и баллистику, а не на дипломатию и договоренности с Трампом - Зеленский

$42.720.15
49.920.12
ukenru
17:08 • 12176 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
14:11 • 16000 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 20253 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 26069 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 18578 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 15042 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 12679 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17584 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13647 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 51462 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
93%
727мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo8 января, 09:50 • 35751 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo8 января, 12:02 • 20954 просмотра
В ОГП отреагировали на информацию в СМИ о предоставлении прокурорам квартир8 января, 13:29 • 11907 просмотра
На МКС произошла чрезвычайная ситуация: NASA может досрочно вернуть экипаж на Землю8 января, 13:50 • 10210 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 13618 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto18:39 • 4026 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов17:08 • 12173 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 13729 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 26065 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 70093 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 36788 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 39936 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 63998 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 83103 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 124505 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Дипломатка

россия большую ставку делает на зиму и баллистику, а не на дипломатию и договоренности с Трампом - Зеленский

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия больше полагается на баллистику для ударов по украинской энергетике, чем на дипломатические переговоры. Он подчеркнул необходимость давления на россию и поддержки Украины.

россия большую ставку делает на зиму и баллистику, а не на дипломатию и договоренности с Трампом - Зеленский

россия делает большую ставку на баллистику против нашей энергетики, а не на работу с Америкой и договоренности с Президентом Трампом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сейчас россия делает большую ставку на зиму, чем на дипломатию, на баллистику против нашей энергетики, а не на работу с Америкой и договоренности с Президентом Трампом 

- сообщил Зеленский.

По его словам, "это нужно менять, и менять именно давлением на россию и поддержкой Украины".

Спасибо всем, кто воспринимает ситуацию именно так. Спасибо всем, кто с нами, кто с нашим народом, кто с Украиной. Спасибо всем, кто помогает нашим людям 

- подчеркнул Зеленский.

РФ ударила "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге - Вилкул08.01.26, 17:54 • 3218 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина