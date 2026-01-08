россия большую ставку делает на зиму и баллистику, а не на дипломатию и договоренности с Трампом - Зеленский

россия делает большую ставку на баллистику против нашей энергетики, а не на работу с Америкой и договоренности с Президентом Трампом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, "это нужно менять, и менять именно давлением на россию и поддержкой Украины".

Спасибо всем, кто воспринимает ситуацию именно так. Спасибо всем, кто с нами, кто с нашим народом, кто с Украиной. Спасибо всем, кто помогает нашим людям - подчеркнул Зеленский.

