россия большую ставку делает на зиму и баллистику, а не на дипломатию и договоренности с Трампом - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что россия больше полагается на баллистику для ударов по украинской энергетике, чем на дипломатические переговоры. Он подчеркнул необходимость давления на россию и поддержки Украины.
россия делает большую ставку на баллистику против нашей энергетики, а не на работу с Америкой и договоренности с Президентом Трампом. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Сейчас россия делает большую ставку на зиму, чем на дипломатию, на баллистику против нашей энергетики, а не на работу с Америкой и договоренности с Президентом Трампом
По его словам, "это нужно менять, и менять именно давлением на россию и поддержкой Украины".
Спасибо всем, кто воспринимает ситуацию именно так. Спасибо всем, кто с нами, кто с нашим народом, кто с Украиной. Спасибо всем, кто помогает нашим людям
