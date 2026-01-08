РФ ударила "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге - Вилкул
Киев • УНН
Оккупанты ударили двумя "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге, пострадавшим оказывают помощь.
Армия РФ ударила двумя баллистическими "Искандерами" по многоквартирным домам в Кривом Роге. Об этом сообщил в среду глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
... ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома. Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем
Добавим
Ранее Вилкул заявил о баллистической ракетной атаке на Кривой Рог.
