рф вдарила "Іскандерами" по багатоквартиних будинках у Кривому Розі - Вілкул
Київ • УНН
Окупанти вдарили двома "Іскандерами" у багатоквартирні будинки у Кривому Розі, постраждалим надають допомогу.
Армія рф вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі. Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
... вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо
Додамо
Раніше Вілкул заявив про балістичну ракетну атаку на Кривий Ріг.
