рф вдарила "Іскандерами" по багатоквартиних будинках у Кривому Розі - Вілкул

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 5994 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 11384 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 15088 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 12236 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 12004 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 10807 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 16372 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 12830 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 48734 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 38323 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
99%
727мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція разом з партнерами готує план дій на випадок захоплення Гренландії США8 січня, 07:04 • 8370 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 31155 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 30273 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo8 січня, 09:50 • 30211 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo12:02 • 14242 перегляди
Публікації
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 2620 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 15088 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 65007 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 69707 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 72963 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Рівненська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 30571 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 36822 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 61617 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 80836 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 122316 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Іскандер (ОТРК)

рф вдарила "Іскандерами" по багатоквартиних будинках у Кривому Розі - Вілкул

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Окупанти вдарили двома "Іскандерами" у багатоквартирні будинки у Кривому Розі, постраждалим надають допомогу.

рф вдарила "Іскандерами" по багатоквартиних будинках у Кривому Розі - Вілкул

Армія рф вдарила двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі.  Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.     

... вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим. Все розуміємо, всі працюємо 

- повідомив Вілкул.

Додамо

Раніше Вілкул заявив про балістичну ракетну атаку на Кривий Ріг. 

У Кривому Розі можливі серйозні аварійні відключення світла після атак рф - Вілкул07.01.26, 20:32 • 5256 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Олександр Вілкул
благодійність
Іскандер (ОТРК)
Кривий Ріг