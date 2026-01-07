У Кривому Розі можливі серйозні аварійні відключення світла після атак рф - Вілкул

$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 5198 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 9666 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 9788 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 13272 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 18102 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 24581 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 23669 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 24534 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18576 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17417 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Популярнi новини
Готувала ракетний удар рф по ТЕЦ і заклала GPS-трекер: СБУ затримала 16-річну дівчину у КропивницькомуPhotoVideo7 січня, 09:57 • 5294 перегляди
Доступ до інтернету Starlink розширюють на поїзди далекого сполучення - Укрзалізниця7 січня, 09:59 • 4512 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну7 січня, 10:32 • 31314 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 20862 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 16177 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 16305 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 20993 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 69645 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 107155 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 4450 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 39240 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 58998 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 101436 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 92920 перегляди
У Кривому Розі можливі серйозні аварійні відключення світла після атак рф - Вілкул

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії після масованих атак рф. Мешканцям рекомендують набрати води та зарядити гаджети, а всі пункти незламності працюють.

У Кривому Розі можливі серйозні аварійні відключення світла після атак рф - Вілкул

У Кривому Розі можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії після мосованих атак рф.  Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.   

Можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії. На всяк випадок наберіть води і зарядіть гаджети, будь ласка. Все що можна утримати на генераторах - будемо тримати 

- повідомив Вілкул.

За його словами, у місті працюють всі пункти незламності.

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до восьми після атаки рф07.01.26, 18:59 • 1158 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олександр Вілкул
Кривий Ріг