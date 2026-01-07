У Кривому Розі можливі серйозні аварійні відключення світла після атак рф - Вілкул
Київ • УНН
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії після масованих атак рф. Мешканцям рекомендують набрати води та зарядити гаджети, а всі пункти незламності працюють.
У Кривому Розі можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії після мосованих атак рф. Про це повідомив у середу голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії. На всяк випадок наберіть води і зарядіть гаджети, будь ласка. Все що можна утримати на генераторах - будемо тримати
За його словами, у місті працюють всі пункти незламності.
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до восьми після атаки рф07.01.26, 18:59 • 1158 переглядiв