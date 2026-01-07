Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до восьми після атаки рф
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки рф у Кривому Розі постраждали вісім осіб, двоє з них госпіталізовані. Також пошкоджено два приватні підприємства та інфраструктуру в громаді району.
У результаті масованої атаки рф кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до восьми, дві людини перебувають у лікарні. Про це повідомив глава Криворізької РВА Євген Ситниченко, передає УНН.
росіяни атакували безпілотниками громади Криворізького району. У місті Кривий Ріг 8 постраждалих, 2 людини перебувають у лікарні. Побито 2 приватних підприємства. У громаді району пошкоджена інфраструктура
За його словами, на решті території Криворіжжя протягом дня лунала тривога, проте минулося без надзвичайних подій.
