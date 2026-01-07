Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до восьми після атаки рф

$42.560.14
ukru
Ексклюзив
16:27 • 1510 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 2832 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 4146 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 10760 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 16027 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 22061 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 22388 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 23080 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18065 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17098 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 15112 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 16059 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 31505 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну7 січня, 10:32 • 25805 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 17075 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 13138 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 17111 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 22057 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 67835 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 105378 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Франція
Венесуела
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 2376 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 38194 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 58007 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 100519 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 92044 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
The New York Times
Дипломатка

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до восьми після атаки рф

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Внаслідок масованої атаки рф у Кривому Розі постраждали вісім осіб, двоє з них госпіталізовані. Також пошкоджено два приватні підприємства та інфраструктуру в громаді району.

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до восьми після атаки рф

У результаті масованої атаки рф кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до восьми, дві людини перебувають у лікарні. Про це повідомив глава Криворізької РВА Євген Ситниченко, передає УНН.

росіяни атакували безпілотниками громади Криворізького району. У місті Кривий Ріг 8 постраждалих, 2 людини перебувають у лікарні. Побито 2 приватних підприємства. У громаді району пошкоджена інфраструктура 

- повідомив Ситниченко.

За його словами, на решті території Криворіжжя протягом дня лунала тривога, проте минулося без надзвичайних подій.

Масована атака рф на Кривий Ріг: відомо про трьох поранених07.01.26, 17:18 • 1398 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Кривий Ріг