Число пострадавших в Кривом Роге возросло до восьми после атаки рф
Киев • УНН
В результате массированной атаки рф в Кривом Роге пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы. Также повреждены два частных предприятия и инфраструктура в общине района.
В результате массированной атаки рф количество пострадавших в Кривом Роге возросло до восьми, два человека находятся в больнице. Об этом сообщил глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко, передает УНН.
Россияне атаковали беспилотниками общины Криворожского района. В городе Кривой Рог 8 пострадавших, 2 человека находятся в больнице. Разбито 2 частных предприятия. В общине района повреждена инфраструктура
По его словам, на остальной территории Криворожья в течение дня звучала тревога, однако обошлось без чрезвычайных происшествий.
