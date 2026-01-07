Число пострадавших в Кривом Роге возросло до восьми после атаки рф

$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 1674 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 3108 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 4350 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 10854 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 16104 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 22148 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 22437 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 23130 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18090 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17119 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Популярные новости
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23 • 16139 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15 • 31589 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина7 января, 10:32 • 26033 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 17237 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23 • 13207 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 67901 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 105442 просмотра
Число пострадавших в Кривом Роге возросло до восьми после атаки рф

Киев • УНН

 • 78 просмотра

В результате массированной атаки рф в Кривом Роге пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы. Также повреждены два частных предприятия и инфраструктура в общине района.

Число пострадавших в Кривом Роге возросло до восьми после атаки рф

В результате массированной атаки рф количество пострадавших в Кривом Роге возросло до восьми, два человека находятся в больнице. Об этом сообщил глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко, передает УНН.

Россияне атаковали беспилотниками общины Криворожского района. В городе Кривой Рог 8 пострадавших, 2 человека находятся в больнице. Разбито 2 частных предприятия. В общине района повреждена инфраструктура 

- сообщил Ситниченко.

По его словам, на остальной территории Криворожья в течение дня звучала тревога, однако обошлось без чрезвычайных происшествий.

Массированная атака рф на Кривой Рог: известно о трех раненых07.01.26, 17:18 • 1430 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Кривой Рог