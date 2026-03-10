$43.900.1750.710.17
ООН признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Комиссия ООН задокументировала массовый вывоз детей в РФ при участии Путина. Из 20 000 депортированных несовершеннолетних домой удалось вернуть лишь около 2000.

ООН признала депортацию украинских детей Россией преступлением против человечности

Независимая международная комиссия ООН обнародовала отчет, в котором классифицировала массовый вывоз и насильственное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию как военное преступление. Следователи установили, что депортация тысяч несовершеннолетних с оккупированных территорий координировалась на высшем государственном уровне при непосредственном участии Путина. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По данным Украины, количество незаконно вывезенных детей достигает 20 000 человек, из которых комиссия ООН на данный момент детально задокументировала более 1200 случаев. Около 80% этих детей до сих пор не вернулись домой, а их местонахождение часто остается неизвестным для опекунов. Российские власти размещали украинских детей в приемных семьях, принудительно предоставляя им гражданство РФ и разрывая связи с родиной.

Накоплено более 44 терабайт доказательной информации - Кравченко о сборе доказательств агрессии рф для Спецтрибунала06.03.26, 18:47 • 4126 просмотров

Я до сих пор ищу свою дочь и очень боюсь того, что она может подумать обо мне и как она выживает в России, где многие люди ненавидят украинцев

– приводятся в отчете слова матери, потерявшей связь со своим ребенком.

Последствия для детей и международное преследование

Дети, которым удалось вернуться, рассказывают о жестоком обращении и психологическом давлении. В отчете упоминается случай, когда воспитаннику детского дома в РФ заявляли, что Украины «больше не существует», а его родители погибли. Такие действия ООН расценивает как создание «принудительной среды», наносящей несовершеннолетним глубокие травмы.

История о похищении детей была преувеличена. Дети были спасены из зоны боевых действий и нет проблем с их возвращением

– утверждал ранее Путин, пытаясь оправдать действия РФ.

На сегодняшний день Украине удалось вернуть лишь около 2000 детей. Процесс репатриации остается крайне сложным из-за системных препятствий со стороны Москвы, что стало основанием для выдачи МУС ордеров на арест российского руководства еще в 2023 году.

Латвия призвала Россию к ответственности за депортацию украинских детей и имперскую войну24.02.26, 19:38 • 4047 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира