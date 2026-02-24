$43.300.02
17:32 • 254 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 3372 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 8084 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 10504 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 10897 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 18325 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12718 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 30295 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21039 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 19027 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
публикации
Эксклюзивы
Латвия призвала Россию к ответственности за депортацию украинских детей и имперскую войну

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже на 11-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН призвала Россию к ответственности. Она подчеркнула принудительное перемещение 20 тысяч украинских детей, назвав это военным преступлением, подтвержденным ордерами МУС на арест Путина и Львовой-Беловой.

Латвия призвала Россию к ответственности за депортацию украинских детей и имперскую войну

Принудительный вывоз украинских детей, поддержка войны со стороны третьих стран и использование иностранцев в качестве "пушечного мяса" свидетельствуют об имперском характере российской агрессии. Об этом во время 11-го чрезвычайного специального заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает УНН.

Детали

Браже подчеркнула, что четвертый пункт Конвенции о геноциде – принудительное перемещение детей – уже доказан.

Россия насильно депортировала 20 тысяч украинских детей в Россию или на временно оккупированные территории. Эти действия скоординированы и осуществляются государством

– заявила Браже.

Она напомнила о решении Международного уголовного суда.

Это военное преступление, подтвержденное ордерами МУС на арест Путина и так называемой уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой. Она открыто призналась в похищении 15-летнего парня из Мариуполя

– сказала министр.

Браже подчеркнула, что российская война является имперской и колониальной. Она непосредственно поддерживается Беларусью, северокорейским оружием и войсками, иранским оружием.

Отдельно министр обратила внимание на привлечение граждан третьих стран.

Граждан стран Африки, Ближнего Востока и Азии манипулируют и принуждают воевать против Украины. Мир видел ужасное видео, где молодого кенийского инженера заставили прикрепить мину к груди, подвергая его расистским унижениям

– отметила Браже.

В завершение она призвала к давлению на Россию и поддержке международного правосудия.

Мы поддерживаем МУС, специальный трибунал за преступление агрессии и компенсационный механизм. Война должна закончиться. Есть только одно государство и один человек, из-за которых она продолжается. Это Россия и Путин

– подытожила министр.

Напомним

Генеральная Ассамблея ООН возобновила 11-ю чрезвычайную специальную сессию для обсуждения правовых и политических аспектов агрессии России против Украины. Решение принято по запросу Украины и Латвии.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Генеральная Ассамблея ООН
Беларусь
Латвия
Северная Корея
Украина
Иран