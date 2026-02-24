Латвия призвала Россию к ответственности за депортацию украинских детей и имперскую войну
Киев • УНН
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже на 11-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН призвала Россию к ответственности. Она подчеркнула принудительное перемещение 20 тысяч украинских детей, назвав это военным преступлением, подтвержденным ордерами МУС на арест Путина и Львовой-Беловой.
Принудительный вывоз украинских детей, поддержка войны со стороны третьих стран и использование иностранцев в качестве "пушечного мяса" свидетельствуют об имперском характере российской агрессии. Об этом во время 11-го чрезвычайного специального заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает УНН.
Детали
Браже подчеркнула, что четвертый пункт Конвенции о геноциде – принудительное перемещение детей – уже доказан.
Россия насильно депортировала 20 тысяч украинских детей в Россию или на временно оккупированные территории. Эти действия скоординированы и осуществляются государством
Она напомнила о решении Международного уголовного суда.
Это военное преступление, подтвержденное ордерами МУС на арест Путина и так называемой уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой. Она открыто призналась в похищении 15-летнего парня из Мариуполя
Браже подчеркнула, что российская война является имперской и колониальной. Она непосредственно поддерживается Беларусью, северокорейским оружием и войсками, иранским оружием.
Отдельно министр обратила внимание на привлечение граждан третьих стран.
Граждан стран Африки, Ближнего Востока и Азии манипулируют и принуждают воевать против Украины. Мир видел ужасное видео, где молодого кенийского инженера заставили прикрепить мину к груди, подвергая его расистским унижениям
В завершение она призвала к давлению на Россию и поддержке международного правосудия.
Мы поддерживаем МУС, специальный трибунал за преступление агрессии и компенсационный механизм. Война должна закончиться. Есть только одно государство и один человек, из-за которых она продолжается. Это Россия и Путин
Напомним
Генеральная Ассамблея ООН возобновила 11-ю чрезвычайную специальную сессию для обсуждения правовых и политических аспектов агрессии России против Украины. Решение принято по запросу Украины и Латвии.