Латвия призвала Россию к ответственности за депортацию украинских детей и имперскую войну

Принудительный вывоз украинских детей, поддержка войны со стороны третьих стран и использование иностранцев в качестве "пушечного мяса" свидетельствуют об имперском характере российской агрессии. Об этом во время 11-го чрезвычайного специального заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает УНН.

Браже подчеркнула, что четвертый пункт Конвенции о геноциде – принудительное перемещение детей – уже доказан.

Россия насильно депортировала 20 тысяч украинских детей в Россию или на временно оккупированные территории. Эти действия скоординированы и осуществляются государством

Она напомнила о решении Международного уголовного суда.

Это военное преступление, подтвержденное ордерами МУС на арест Путина и так называемой уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой. Она открыто призналась в похищении 15-летнего парня из Мариуполя

Браже подчеркнула, что российская война является имперской и колониальной. Она непосредственно поддерживается Беларусью, северокорейским оружием и войсками, иранским оружием.

Отдельно министр обратила внимание на привлечение граждан третьих стран.

Граждан стран Африки, Ближнего Востока и Азии манипулируют и принуждают воевать против Украины. Мир видел ужасное видео, где молодого кенийского инженера заставили прикрепить мину к груди, подвергая его расистским унижениям

В завершение она призвала к давлению на Россию и поддержке международного правосудия.

Мы поддерживаем МУС, специальный трибунал за преступление агрессии и компенсационный механизм. Война должна закончиться. Есть только одно государство и один человек, из-за которых она продолжается. Это Россия и Путин