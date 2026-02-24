Латвія закликала до відповідальності росії за депортацію українських дітей і імперську війну
Київ • УНН
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на 11-й надзвичайній сесії Генасамблеї ООН закликала до відповідальності Росії. Вона наголосила на примусовому переміщенні 20 тисяч українських дітей, назвавши це воєнним злочином, підтвердженим ордерами МКС на арешт Путіна та Львової-Бєлової.
Примусове вивезення українських дітей, підтримка війни з боку третіх країн і використання іноземців як "гарматного м’яса" свідчать про імперський характер російської агресії. Про це під час 11-го надзвичайного спеціального засідання сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає УНН.
Деталі
Браже наголосила, що четвертий пункт Конвенції про геноцид – примусове переміщення дітей – уже доведений.
росія насильно депортувала 20 тисяч українських дітей до росії або на тимчасово окуповані території. Ці дії є скоординованими та здійснюються державою
Вона нагадала про рішення Міжнародного кримінального суду.
Це воєнний злочин, підтверджений ордерами МКС на арешт Путіна та так званої уповноваженої з прав дитини львової-бєлової. Вона відкрито зізналася у викраденні 15-річного хлопця з Маріуполя
Браже наголосила, що російська війна є імперською та колоніальною. Вона безпосередньо підтримується білоруссю, північнокорейською зброєю та військами, іранською зброєю.
Окремо міністерка звернула увагу на залучення громадян третіх країн.
Громадян країн Африки, Близького Сходу та Азії маніпулюють і примушують воювати проти України. Світ бачив жахливе відео, де молодого кенійського інженера змусили прикріпити міну до грудей, піддаючи його расистським приниженням
На завершення вона закликала до тиску на росію та підтримки міжнародного правосуддя.
Ми підтримуємо МКС, спеціальний трибунал за злочин агресії та компенсаційний механізм. Війна має завершитися. Є лише одна держава і одна людина, через яких вона триває. Це росія і путін
Нагадаємо
Генеральна Асамблея ООН відновила 11-ту надзвичайну спеціальну сесію для обговорення правових та політичних аспектів агресії росії проти України. Рішення ухвалене на запит України та Латвії.