Латвія закликала до відповідальності росії за депортацію українських дітей і імперську війну

Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
16:08 • 4086 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 9176 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 11025 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 11342 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
12:55 • 19000 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12827 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
24 лютого, 09:05 • 30738 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21077 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19047 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Зеленський заговорив про завершення найбільшої війни з часів Другої світової - FT24 лютого, 07:58 • 5778 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 16498 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 21539 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 12917 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 5126 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:55 • 19012 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 30747 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 49338 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20 • 68324 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02 • 71289 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 2510 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 5142 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 12942 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 26329 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 24044 перегляди
Латвія закликала до відповідальності росії за депортацію українських дітей і імперську війну

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на 11-й надзвичайній сесії Генасамблеї ООН закликала до відповідальності Росії. Вона наголосила на примусовому переміщенні 20 тисяч українських дітей, назвавши це воєнним злочином, підтвердженим ордерами МКС на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

Латвія закликала до відповідальності росії за депортацію українських дітей і імперську війну

Примусове вивезення українських дітей, підтримка війни з боку третіх країн і використання іноземців як "гарматного м’яса" свідчать про імперський характер російської агресії. Про це під час 11-го надзвичайного спеціального засідання сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає УНН.

Деталі

Браже наголосила, що четвертий пункт Конвенції про геноцид – примусове переміщення дітей – уже доведений.

росія насильно депортувала 20 тисяч українських дітей до росії або на тимчасово окуповані території. Ці дії є скоординованими та здійснюються державою

– заявила Браже.

Вона нагадала про рішення Міжнародного кримінального суду.

Це воєнний злочин, підтверджений ордерами МКС на арешт Путіна та так званої уповноваженої з прав дитини львової-бєлової. Вона відкрито зізналася у викраденні 15-річного хлопця з Маріуполя

– сказала міністерка.

Браже наголосила, що російська війна є імперською та колоніальною. Вона безпосередньо підтримується білоруссю, північнокорейською зброєю та військами, іранською зброєю.

Окремо міністерка звернула увагу на залучення громадян третіх країн.

Громадян країн Африки, Близького Сходу та Азії маніпулюють і примушують воювати проти України. Світ бачив жахливе відео, де молодого кенійського інженера змусили прикріпити міну до грудей, піддаючи його расистським приниженням

– зазначила Браже.

На завершення вона закликала до тиску на росію та підтримки міжнародного правосуддя.

Ми підтримуємо МКС, спеціальний трибунал за злочин агресії та компенсаційний механізм. Війна має завершитися. Є лише одна держава і одна людина, через яких вона триває. Це росія і путін

– підсумувала міністерка.

Нагадаємо

Генеральна Асамблея ООН відновила 11-ту надзвичайну спеціальну сесію для обговорення правових та політичних аспектів агресії росії проти України. Рішення ухвалене на запит України та Латвії.

Андрій Тимощенков

