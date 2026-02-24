Латвія закликала до відповідальності росії за депортацію українських дітей і імперську війну

Примусове вивезення українських дітей, підтримка війни з боку третіх країн і використання іноземців як "гарматного м’яса" свідчать про імперський характер російської агресії. Про це під час 11-го надзвичайного спеціального засідання сесії Генеральної Асамблеї ООН заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає УНН.

Деталі

Браже наголосила, що четвертий пункт Конвенції про геноцид – примусове переміщення дітей – уже доведений.

росія насильно депортувала 20 тисяч українських дітей до росії або на тимчасово окуповані території. Ці дії є скоординованими та здійснюються державою – заявила Браже.

Вона нагадала про рішення Міжнародного кримінального суду.

Це воєнний злочин, підтверджений ордерами МКС на арешт Путіна та так званої уповноваженої з прав дитини львової-бєлової. Вона відкрито зізналася у викраденні 15-річного хлопця з Маріуполя – сказала міністерка.

Браже наголосила, що російська війна є імперською та колоніальною. Вона безпосередньо підтримується білоруссю, північнокорейською зброєю та військами, іранською зброєю.

Окремо міністерка звернула увагу на залучення громадян третіх країн.

Громадян країн Африки, Близького Сходу та Азії маніпулюють і примушують воювати проти України. Світ бачив жахливе відео, де молодого кенійського інженера змусили прикріпити міну до грудей, піддаючи його расистським приниженням – зазначила Браже.

На завершення вона закликала до тиску на росію та підтримки міжнародного правосуддя.

Ми підтримуємо МКС, спеціальний трибунал за злочин агресії та компенсаційний механізм. Війна має завершитися. Є лише одна держава і одна людина, через яких вона триває. Це росія і путін – підсумувала міністерка.

Нагадаємо

Генеральна Асамблея ООН відновила 11-ту надзвичайну спеціальну сесію для обговорення правових та політичних аспектів агресії росії проти України. Рішення ухвалене на запит України та Латвії.