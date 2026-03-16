Чому пацієнтів просять підписувати "відмови від претензій" перед початком лікування та чи має це юридичну силу - пояснює медичний адвокат





Перед початком лікування пацієнтів в Україні часто просять підписати документи про відсутність претензій до лікаря чи медзакладу у разі ускладнень. Для багатьох пацієнтів такі папери виглядають як формальна частина медичних процедур, однак на практиці їхній зміст може викликати чимало запитань. Чи можуть подібні документи звільнити лікарів від відповідальності у разі медичної помилки? Чи зберігає пацієнт право захищати свої інтереси, якщо поставив свій підпис на згоду? Наскільки практика підписання таких документів є законною? – відповіді на всі ці запитання читайте в матеріалі УНН.

В українських медичних закладах, особливо приватних, перед початком лікування пацієнтам пропонують підписати пакет документів. Серед них зазвичай є інформована добровільна згода на медичне втручання – документ, який підтверджує, що пацієнта повідомили про характер лікування, можливі ризики, ускладнення та альтернативні методи терапії.

Такі вимоги передбачені українським законодавством, зокрема "Основами законодавства України про охорону здоров’я". Водночас на практиці у деяких клініках разом з інформованою згодою пропонують підписати й відмову від претензій до лікаря або медичного закладу у разі ускладнень чи негативних для здоровʼя наслідків лікування. Наскільки така практика відповідає законодавству та чи зберігає пацієнт право на захист, в ексклюзивному коментарі для УНН пояснив медичний адвокат Дмитро Кас'яненко.

На практиці приватні клініки часто пропонують пацієнтам підписати так звані відмови від претензій. Але юридично такі документи мають дуже обмежене значення. Закон дозволяє лише інформовану згоду пацієнта на медичне втручання – тобто підтвердження, що людину попередили про можливі ризики та ускладнення. Водночас відмова від права на захист або від відповідальності лікаря законом не передбачена – констатує адвокат.

Так, інформована згода – це насамперед механізм захисту прав пацієнта. Лікар зобов’язаний пояснити, яке саме лікування пропонується, які можуть бути наслідки, а також отримати добровільну згоду людини на проведення медичних процедур. Однак ця згода не означає, що медичний заклад автоматично звільняється від відповідальності у разі порушення стандартів лікування.

Навіть якщо пацієнт підписав подібний документ (відмову від претензій у разі ускладнень - ред.), медичний заклад не звільняється від відповідальності у разі лікарської помилки, недбалості чи порушення медичних стандартів. У таких випадках пацієнт зберігає право звернутися до суду або правоохоронних органів – додає Касʼяненко.

Важливо ще й те, що пацієнти нерідко підписують документи в лікарнях поспіхом, не читаючи їхнього змісту. Це відбувається у стресових або емоційних ситуаціях: перед операцією, під час гострого болю чи хвилювання за власне здоров’я або здоров’я близької людини. У такі моменти люди довіряють лікарям і не звертають уваги на юридичні формулювання, які можуть міститися у документах.

Утім, саме в цих паперах іноді можуть бути прописані положення, що виглядають як повна відмова від претензій до лікаря або медичного закладу. Дмитро Кас'яненко наголошує, підпис пацієнта під документом не повинен бути формальністю. Перед тим, як його поставити, варто уважно прочитати текст, уточнити незрозумілі формулювання та переконатися, що документ дійсно стосується лише інформованої згоди на лікування.

Перед підписанням варто уважно читати формулювання. Документ має містити опис ризиків лікування, а не повну відмову від претензій. Якщо текст викликає сумніви, пацієнт має право не підписувати його або вимагати пояснення – резюмує правозахисник.

Чому тема захисту пацієнтів стала особливо актуальною?

Питання прав пацієнтів та відповідальності медичних закладів останнім часом активно обговорюється в Україні на тлі резонансних історій, пов’язаних із діяльністю окремих приватних клінік.

Зокрема, за даними Офісу Генерального прокурора, правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує одеська приватна клініка "Одрекс". Справи відкриті за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються можливого шахрайства, неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками та умисного вбивства.

На тлі резонансу навколо цієї справи родини загиблих пацієнтів та люди, які вважають себе постраждалими від лікування у клініці, створили громадську ініціативу StopOdrex.

Активісти запустили сайт і Telegram-канал, завдяки яким збирають історії про негативний досвід лікування у клініці Odrex та інформують про перебіг кримінальних проваджень.

Поштовхом до широкого публічного обговорення цієї теми стала смерть у клініці Odrex бізнесмена Аднана Ківана. За даними слідства, у цій справі двом лікарям було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта.

Після того, як історія отримала широкий резонанс у ЗМІ, дедалі більше людей почали публічно розповідати про власний досвід лікування у цьому медзакладі та про кримінальні провадження, у яких фігурує клініка.

Саме тому питання про права пацієнтів, юридичну відповідальність лікарів і зміст документів, які люди підписують перед лікуванням, сьогодні виходить далеко за межі окремих історій і стає темою суспільної дискусії про безпеку та прозорість української медицини.