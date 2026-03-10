ООН визнала депортацію українських дітей росією злочином проти людяності

Незалежна міжнародна комісія ООН оприлюднила звіт, у якому класифікувала масове вивезення та насильницьке переміщення українських дітей до російської федерації як воєнний злочин. Слідчі встановили, що депортація тисяч неповнолітніх з окупованих територій координувалася на найвищому державному рівні за безпосередньої участі путіна. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними України, кількість незаконно вивезених дітей сягає 20 000 осіб, з яких комісія ООН наразі детально задокументувала понад 1200 випадків. Близько 80% цих дітей досі не повернулися додому, а їхнє місцеперебування часто залишається невідомим для опікунів. російська влада розміщувала українських дітей у прийомних сім’ях, примусово надаючи їм громадянство рф та розриваючи зв’язки з батьківщиною.

Я досі шукаю свою доньку і дуже боюся того, що вона може подумати про мене і як вона виживає в росії, де багато людей ненавидять українців – наводяться у звіті слова матері, яка втратила зв'язок зі своєю дитиною.

Наслідки для дітей та міжнародне переслідування

Діти, яким вдалося повернутися, розповідають про жорстоке поводження та психологічний тиск. У звіті згадується випадок, коли вихованцю дитячого будинку в рф заявляли, що України "більше не існує", а його батьки загинули. Такі дії ООН розцінює як створення "примусового середовища", що завдає неповнолітнім глибоких травм.

Історія про викрадення дітей була перебільшена. Дітей було врятовано із зони бойових дій і немає проблем з їхнім поверненням – стверджував раніше путін, намагаючись виправдати дії рф.

На сьогодні Україні вдалося повернути лише близько 2000 дітей. Процес репатріації залишається вкрай складним через системні перешкоди з боку москви, що стало підставою для видачі МКС ордерів на арешт російського керівництва ще у 2023 році.

