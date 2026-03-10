ООН визнала депортацію українських дітей росією злочином проти людяності

$43.900.1750.710.17
ukenru
Ексклюзив
17:36 • 11836 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 35782 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 32831 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 24034 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 30831 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 29587 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 45354 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 54681 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53377 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85480 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2.8м/с
56%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІPhoto10 березня, 12:51 • 22455 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 22986 перегляди
Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал10 березня, 13:24 • 12825 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 18326 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 10529 перегляди
Публікації
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 18349 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 35782 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 32832 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 45354 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 54681 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Реджеп Тайїп Ердоган
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Туреччина
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України17:17 • 6434 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 10545 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 23001 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32 • 29683 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 30707 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
Фільм

ООН визнала депортацію українських дітей росією злочином проти людяності

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Комісія ООН задокументувала масове вивезення дітей до РФ за участі Путіна. З 20 000 депортованих неповнолітніх додому вдалося повернути лише близько 2000.

ООН визнала депортацію українських дітей росією злочином проти людяності

Незалежна міжнародна комісія ООН оприлюднила звіт, у якому класифікувала масове вивезення та насильницьке переміщення українських дітей до російської федерації як воєнний злочин. Слідчі встановили, що депортація тисяч неповнолітніх з окупованих територій координувалася на найвищому державному рівні за безпосередньої участі путіна. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними України, кількість незаконно вивезених дітей сягає 20 000 осіб, з яких комісія ООН наразі детально задокументувала понад 1200 випадків. Близько 80% цих дітей досі не повернулися додому, а їхнє місцеперебування часто залишається невідомим для опікунів. російська влада розміщувала українських дітей у прийомних сім’ях, примусово надаючи їм громадянство рф та розриваючи зв’язки з батьківщиною.

Накопичено понад 44 терабайти доказової інформації - Кравченко про збір доказів агресії рф для Спецтрибуналу06.03.26, 18:47 • 4126 переглядiв

Я досі шукаю свою доньку і дуже боюся того, що вона може подумати про мене і як вона виживає в росії, де багато людей ненавидять українців

– наводяться у звіті слова матері, яка втратила зв'язок зі своєю дитиною.

Наслідки для дітей та міжнародне переслідування

Діти, яким вдалося повернутися, розповідають про жорстоке поводження та психологічний тиск. У звіті згадується випадок, коли вихованцю дитячого будинку в рф заявляли, що України "більше не існує", а його батьки загинули. Такі дії ООН розцінює як створення "примусового середовища", що завдає неповнолітнім глибоких травм.

Історія про викрадення дітей була перебільшена. Дітей було врятовано із зони бойових дій і немає проблем з їхнім поверненням

– стверджував раніше путін, намагаючись виправдати дії рф.

На сьогодні Україні вдалося повернути лише близько 2000 дітей. Процес репатріації залишається вкрай складним через системні перешкоди з боку москви, що стало підставою для видачі МКС ордерів на арешт російського керівництва ще у 2023 році.

Латвія закликала до відповідальності росії за депортацію українських дітей і імперську війну24.02.26, 19:38 • 4047 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніСвіт