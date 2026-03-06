Накопичено понад 44 терабайти доказової інформації - Кравченко про збір доказів агресії рф для Спецтрибуналу

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 11707 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 12365 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 16042 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 29611 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 15838 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 18455 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 18427 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 18531 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19185 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16533 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.4м/с
71%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"6 березня, 09:52 • 17670 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 29030 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 20085 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 15301 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 9808 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 10064 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 15556 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 29580 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 20349 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 29291 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 1418 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 25989 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 23015 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 24965 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 46143 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Техніка
Truth Social

Накопичено понад 44 терабайти доказової інформації - Кравченко про збір доказів агресії рф для Спецтрибуналу

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що у 2026 році Україна зосередиться на зборі доказів злочину агресії рф для передачі до майбутнього Спеціального трибуналу. Накопичено понад 44 терабайти доказової інформації, триває аналіз телекомунікаційних даних.

Накопичено понад 44 терабайти доказової інформації - Кравченко про збір доказів агресії рф для Спецтрибуналу

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів засідання міжвідомчої робочої групи − Координаційного штабу з питань взаємодії правоохоронних і державних органів у документуванні та розслідуванні міжнародних злочинів. У 2026 році зусилля зосередять на зборі, систематизації та аналізі доказів злочину агресії російської федерації для їх подальшої передачі до майбутнього Спеціального трибуналу, уже накопичено понад 44 терабайти доказової інформації, передає УНН.

Деталі

За словами Кравченка, у зустрічі взяли участь керівники правоохоронних і розвідувальних органів, а також керівництво Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України.

У 2026 році зосереджуємо зусилля на зборі, систематизації та аналізі доказів злочину агресії російської федерації для їх подальшої передачі до майбутнього Спеціального трибуналу та формування повної доказової бази відповідальності політичного і військового керівництва держави-агресора. Важливим елементом цієї роботи є системне збереження та аналіз доказів. У централізованих сховищах уже накопичено понад 44 терабайти доказової інформації, і масиви цифрових матеріалів постійно поповнюються. Зокрема, аналізуємо телекомунікаційні дані мобільних операторів щодо номерів, ідентифікованих як російські та білоруські, у перші місяці вторгнення. Ця інформація допомагає встановлювати причетність підрозділів рф до воєнних злочинів 

- додав Генпрокурор.

"Відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф": Кравченко у Лондоні та Гаазі обговорив роботу Спецтрибуналу06.10.25, 12:57 • 3219 переглядiв

За його словами, ключовими напрямами роботи залишаються:

• міжнародна співпраця − сприяння роботі Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), створеного на базі Євроюсту;

• використання трофейних документів ворога − залучення до кримінальних проваджень бойових наказів, журналів бойових дій, карт операцій та інших матеріалів, що підтверджують системний характер злочинів;

• розширення доказової бази − використання розвідувальної інформації, супутникових знімків, радіоперехоплень, матеріалів перехоплених БПЛА та даних військових інформаційних систем;

• розслідування атак на критичну інфраструктуру − документування системних ударів по енергетичних, транспортних та інших об’єктах, що забезпечують життєдіяльність цивільного населення;

• захист потерпілих − впровадження підходів, орієнтованих на людину, під час роботи з постраждалими від катувань, депортацій і сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією.

Кількість воєнних злочинів армії рф вже перевищила 178 тисяч - Генпрокурор Кравченко провів нараду керівників правоохоронних органів28.08.25, 17:16 • 3375 переглядiв

Ми завершили реалізацію Стратегічного плану кримінального переслідування за міжнародні злочини на 2023–2025 роки та підготували нову Стратегію на 2026–2028 роки. Вона спрямована на посилення спроможності правоохоронної системи розслідувати міжнародні злочини та відновлювати права потерпілих. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зареєстровано понад 213 тисяч воєнних злочинів. За цією цифрою − понад 16 тисяч забраних життів, понад 40 тисяч поранених цивільних і понад 300 тисяч зруйнованих об’єктів інфраструктури 

- додав Кравченко.

За його словами, масштаб документування російських звірств є безпрецедентним як для України, так і для наших міжнародних партнерів.

Результатом спільної роботи прокурорів, слідчих, оперативних підрозділів і розвідки вже є 1127 повідомлень про підозру у воєнних злочинах, 811 обвинувальних актів у судах та 243 вироки. Агресія триває. Тому наше завдання − діяти як єдиний механізм, де кожен встановлений факт і кожен задокументований доказ стає кроком до міжнародного правосуддя і вироку для держави-агресора. Працюємо далі 

- резюмував Генпрокурор.

Генпрокурор Кравченко: з початку вторгнення зафіксовано понад 240 тис. злочинів агресії рф проти України, є понад 1100 підозр і 240 вироків24.02.26, 09:19 • 3997 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика