"Відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф": Кравченко у Лондоні та Гаазі обговорив роботу Спецтрибуналу

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко здійснив робочі візити до Лондона і Гааги, де одним з ключових на порядку денному було питання Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За підсумками Руслан Кравченко наголосив: відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф, пише УНН.

Лондон і Гаага. Один меседж – відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф! Завершив надзвичайно насичені робочі візити до Лондона та Гааги. Це були дні продуктивної співпраці, конкретних домовленостей і глибокої підтримки України нашими міжнародними партнерами

1 жовтня Генпрокурор перебував у Лондоні, де провів низку зустрічей з британськими посадовцями - заступником прем’єр-міністра - міністром юстиції, лордом-канцлером Девідом Леммі, а також із Генеральним прокурором Англії та Уельсу, Генеральним юрисконсультом Північної Ірландії Річардом Хермером.

Головне питання - робота Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це одне з ключових завдань для мене як Генерального прокурора: визначати та передавати до Спецтрибуналу відповідні кримінальні провадження, докази та матеріали. Наше завдання - надати Трибуналу беззаперечні докази для початку розслідування і подальшого притягнення винних до відповідальності

Окремо, з його слів, сторони обговорили питання екстрадиції. Кравченко назвав це важливим напрямком двосторонньої співпраці в межах Угоди про сторічне партнерство між Україною та Британією. "Зокрема, стаття 6 цієї Угоди передбачає зміцнення партнерства у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності за міжнародні злочини", - уточнив він.

Міжнародні зустрічі Генпрокурора продовжилися 2-3 жовтня у Гаазі. Там Кравченко взяв участь у Координаційній нараді з питань діяльності Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України (ICPA) та в Консультативному форумі прокурорів ЄС. А також зустрівся з президентом Євроюсту Міхаелем Шмідом, з виконавчою директоркою Європолу Катрін Де Боллє, з Генеральними прокурорами та їхніми заступниками Румунії, Литви, Польщі, Естонії, Латвії, Чехії, Іспанії, з керівництвом Міжнародного кримінального суду.

Темою переговорів стали низка ключових питань, у тому числі конфіскація активів.

"Конфіскація активів. Проєкти "Freeze and Seize" Task Force та операція OSCAR переводять співпрацю з рівня санкцій на рівень активного кримінального переслідування і конфіскації російських активів у Європі для підтримки України", - повідомив Кравченко.

Також обговорювався обхід санкцій. "Підкреслив, що рф і досі отримує з Європи товари подвійного призначення для виробництва дронів та ракет – через треті країни. А саме ці дрони вже неодноразово порушували повітряний простір держав ЄС останніми тижнями. Це – глобальна загроза, яку ми можемо усунути лише спільними зусиллями", - вказав Кравченко.

Також Генпрокурор повідомив про результати у контексті роботи Міжнародного центру переслідування злочину агресії (ICPA):

"Усі ці матеріали стануть базою для роботи майбутнього Спецтрибуналу", - наголосив Кравченко.

Ми маємо історичний обов’язок довести: ніхто не стоїть над законом. Наш пріоритет незмінний - притягнути до відповідальності за злочин агресії найвище керівництво рф. Вирок Трибуналу для російського диктатора та його оточення стане потужним сигналом усьому світу: будь-яка спроба нового нападу чи реваншу ніколи не залишиться безкарною