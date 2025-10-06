"Відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф": Кравченко у Лондоні та Гаазі обговорив роботу Спецтрибуналу
Київ • УНН
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час візитів до Лондона та Гааги наголосив на необхідності притягнення до відповідальності найвищих керівників рф за злочин агресії. Він обговорив питання Спеціального трибуналу, екстрадиції, конфіскації активів та обходу санкцій.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко здійснив робочі візити до Лондона і Гааги, де одним з ключових на порядку денному було питання Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За підсумками Руслан Кравченко наголосив: відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф, пише УНН.
Лондон і Гаага. Один меседж – відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф! Завершив надзвичайно насичені робочі візити до Лондона та Гааги. Це були дні продуктивної співпраці, конкретних домовленостей і глибокої підтримки України нашими міжнародними партнерами
Переговори в Лондоні
1 жовтня Генпрокурор перебував у Лондоні, де провів низку зустрічей з британськими посадовцями - заступником прем’єр-міністра - міністром юстиції, лордом-канцлером Девідом Леммі, а також із Генеральним прокурором Англії та Уельсу, Генеральним юрисконсультом Північної Ірландії Річардом Хермером.
Головне питання - робота Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це одне з ключових завдань для мене як Генерального прокурора: визначати та передавати до Спецтрибуналу відповідні кримінальні провадження, докази та матеріали. Наше завдання - надати Трибуналу беззаперечні докази для початку розслідування і подальшого притягнення винних до відповідальності
Окремо, з його слів, сторони обговорили питання екстрадиції. Кравченко назвав це важливим напрямком двосторонньої співпраці в межах Угоди про сторічне партнерство між Україною та Британією. "Зокрема, стаття 6 цієї Угоди передбачає зміцнення партнерства у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності за міжнародні злочини", - уточнив він.
Візит до Гааги
Міжнародні зустрічі Генпрокурора продовжилися 2-3 жовтня у Гаазі. Там Кравченко взяв участь у Координаційній нараді з питань діяльності Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України (ICPA) та в Консультативному форумі прокурорів ЄС. А також зустрівся з президентом Євроюсту Міхаелем Шмідом, з виконавчою директоркою Європолу Катрін Де Боллє, з Генеральними прокурорами та їхніми заступниками Румунії, Литви, Польщі, Естонії, Латвії, Чехії, Іспанії, з керівництвом Міжнародного кримінального суду.
Темою переговорів стали низка ключових питань, у тому числі конфіскація активів.
"Конфіскація активів. Проєкти "Freeze and Seize" Task Force та операція OSCAR переводять співпрацю з рівня санкцій на рівень активного кримінального переслідування і конфіскації російських активів у Європі для підтримки України", - повідомив Кравченко.
Також обговорювався обхід санкцій. "Підкреслив, що рф і досі отримує з Європи товари подвійного призначення для виробництва дронів та ракет – через треті країни. А саме ці дрони вже неодноразово порушували повітряний простір держав ЄС останніми тижнями. Це – глобальна загроза, яку ми можемо усунути лише спільними зусиллями", - вказав Кравченко.
Про Міжнародний центр переслідування злочину агресії
Також Генпрокурор повідомив про результати у контексті роботи Міжнародного центру переслідування злочину агресії (ICPA):
- сформовано структуру звіту про злочин агресії з описом ролі конкретних суб’єктів;
- ведеться системна аналітична робота зі збору, збереження та узагальнення доказів;
- створено платформу для обміну інформацією між прокурорами та слідчими різних країн;
- запроваджено базу CICED (Core International Crimes Evidence Database) – сучасний інструмент для безпечного зберігання та аналізу доказів щодо злочину агресії, воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти людяності.
"Усі ці матеріали стануть базою для роботи майбутнього Спецтрибуналу", - наголосив Кравченко.
Ми маємо історичний обов’язок довести: ніхто не стоїть над законом. Наш пріоритет незмінний - притягнути до відповідальності за злочин агресії найвище керівництво рф. Вирок Трибуналу для російського диктатора та його оточення стане потужним сигналом усьому світу: будь-яка спроба нового нападу чи реваншу ніколи не залишиться безкарною