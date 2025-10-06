$41.230.05
"Ответственность за преступление агрессии должна достигать высших руководителей РФ": Кравченко в Лондоне и Гааге обсудил работу Спецтрибунала

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время визитов в Лондон и Гаагу подчеркнул необходимость привлечения к ответственности высших руководителей РФ за преступление агрессии. Он обсудил вопросы Специального трибунала, экстрадиции, конфискации активов и обхода санкций.

"Ответственность за преступление агрессии должна достигать высших руководителей РФ": Кравченко в Лондоне и Гааге обсудил работу Спецтрибунала

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко совершил рабочие визиты в Лондон и Гаагу, где одним из ключевых вопросов повестки дня был Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. По итогам Руслан Кравченко подчеркнул: ответственность за преступление агрессии должна распространяться на высших руководителей РФ, пишет УНН.

Лондон и Гаага. Один месседж – ответственность за преступление агрессии должна распространяться на высших руководителей РФ! Завершил чрезвычайно насыщенные рабочие визиты в Лондон и Гаагу. Это были дни продуктивного сотрудничества, конкретных договоренностей и глубокой поддержки Украины нашими международными партнерами

- указал Кравченко.

Переговоры в Лондоне

1 октября Генпрокурор находился в Лондоне, где провел ряд встреч с британскими должностными лицами - заместителем премьер-министра - министром юстиции, лордом-канцлером Дэвидом Лемми, а также с Генеральным прокурором Англии и Уэльса, Генеральным юрисконсультом Северной Ирландии Ричардом Хермером.

Главный вопрос - работа Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это одна из ключевых задач для меня как Генерального прокурора: определять и передавать в Спецтрибунал соответствующие уголовные производства, доказательства и материалы. Наша задача - предоставить Трибуналу неопровержимые доказательства для начала расследования и дальнейшего привлечения виновных к ответственности

- подчеркнул Кравченко.

Отдельно, по его словам, стороны обсудили вопрос экстрадиции. Кравченко назвал это важным направлением двустороннего сотрудничества в рамках Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. "В частности, статья 6 этого Соглашения предусматривает укрепление партнерства в сфере правосудия и привлечения к ответственности за международные преступления", - уточнил он.

Визит в Гаагу

Международные встречи Генпрокурора продолжились 2-3 октября в Гааге. Там Кравченко принял участие в Координационном совещании по вопросам деятельности Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA) и в Консультативном форуме прокуроров ЕС. А также встретился с президентом Евроюста Михаэлем Шмидом, с исполнительным директором Европола Катрин Де Болле, с Генеральными прокурорами и их заместителями Румынии, Литвы, Польши, Эстонии, Латвии, Чехии, Испании, с руководством Международного уголовного суда.

Темой переговоров стал ряд ключевых вопросов, в том числе конфискация активов.

"Конфискация активов. Проекты "Freeze and Seize" Task Force и операция OSCAR переводят сотрудничество с уровня санкций на уровень активного уголовного преследования и конфискации российских активов в Европе для поддержки Украины", - сообщил Кравченко.

Также обсуждался обход санкций. "Подчеркнул, что РФ до сих пор получает из Европы товары двойного назначения для производства дронов и ракет – через третьи страны. А именно эти дроны уже неоднократно нарушали воздушное пространство государств ЕС в последние недели. Это – глобальная угроза, которую мы можем устранить только совместными усилиями", - указал Кравченко.

О Международном центре преследования преступления агрессии

Также Генпрокурор сообщил о результатах в контексте работы Международного центра преследования преступления агрессии (ICPA):

  • сформирована структура отчета о преступлении агрессии с описанием роли конкретных субъектов;
    • ведется системная аналитическая работа по сбору, сохранению и обобщению доказательств;
      • создана платформа для обмена информацией между прокурорами и следователями разных стран;
        • внедрена база CICED (Core International Crimes Evidence Database) – современный инструмент для безопасного хранения и анализа доказательств по преступлению агрессии, военным преступлениям, геноциду и преступлениям против человечности.

          "Все эти материалы станут базой для работы будущего Спецтрибунала", - подчеркнул Кравченко.

          Мы имеем исторический долг доказать: никто не стоит над законом. Наш приоритет неизменен - привлечь к ответственности за преступление агрессии высшее руководство РФ. Приговор Трибунала для российского диктатора и его окружения станет мощным сигналом всему миру: любая попытка нового нападения или реванша никогда не останется безнаказанной

          - подытожил Генпрокурор.

          Юлия Шрамко

