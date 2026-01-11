Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри удару

У ніч на 11 січня 2026 року підрозділи "deep strike" Сил спеціальних операцій уразили три бурові установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, серед уражених цілей бурові установки, розташовані в акваторії Каспійського моря, які використовувалися для забезпечення паливом армії окупантів.

Серед уражених цілей льодостійкі стаціонарні платформи ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера. Зазначені платформи використовуються для забезпечення паливом армії противника.Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Сили оборони України вразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО російських окупантів. Крім того, було вражено матеріально-технічний підрозділ зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області).