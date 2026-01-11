$42.990.00
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39 • 7024 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 17995 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 20787 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 28565 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 39481 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 60584 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 42335 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33765 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 37257 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри удару

Київ

 • 6 перегляди

Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили три бурові установки корпорації “Лукойл” в акваторії Каспійського моря.

Ураження бурових установок на Каспії: ССО показали кадри удару

У ніч на 11 січня 2026 року підрозділи "deep strike" Сил спеціальних операцій уразили три бурові установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Деталі

Як повідомляється, серед уражених цілей бурові установки, розташовані в акваторії Каспійського моря, які використовувалися для забезпечення паливом армії окупантів.

Серед уражених цілей льодостійкі стаціонарні платформи ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера. Зазначені платформи використовуються для забезпечення паливом армії противника.Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Сили оборони України вразили бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО російських окупантів. Крім того, було вражено матеріально-технічний підрозділ зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області).

Алла Кіосак

