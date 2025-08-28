Кількість воєнних злочинів армії рф вже перевищила 178 тисяч - Генпрокурор Кравченко провів нараду керівників правоохоронних органів

В Україні було зафіксовано вже понад 178 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив Генеральний Прокурор Руслан Кравченко на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як повідомляється, головна мета наради - обговорення проблемних питань правопорядку і боротьби зі злочинністю у державі, а також визначення спільних пріоритетів для подальшої роботи.

Руслан Кравченко на початку наради зазначив, що головним пріоритетом у воюючій країні є забезпечення належної фіксації та розслідування злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку з метою формування доказової бази для Міжнародного кримінального суду та Спеціального трибуналу.

Генпрокурор вказав, що кількість воєнних злочинів вже перевищила 178 тисяч і ця цифра щодня зростає.

В Україні загинуло понад 15 тисяч і поранено більше 34 тисяч цивільних осіб, знищено і пошкоджено близько 237 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. Сьогодні вночі, рф знову завдала масованого комбінованого обстрілу по Україні. Лише в Києві загинуло 17 осіб, у тому числі 3 дітей - додав Кравченко.

"Наш обовʼязок як керівників правоохоронних органів, належним чином їх зафіксувати і зробити все можливе щоб всі воєнні злочинці були покарані", - наголосив він.

Крім цього, Руслан Кравченко вказав на необхідність активізувати роботу щодо розкриття та розслідування вбивств українських військовополонених, фактів жорстокого поводження з ними, порушень їх права на справедливий суд.

Генпрокурор переконаний, важливе значення для захисту інтересів держави в умовах збройної агресії має протидія злочинам проти основ національної безпеки.

Як відзначили на нараді, попри збільшення кількості диверсій та злочинів терористичного характеру, які підривають стабільність, безпеку та економіку держави органи безпеки ефективно їм протидіють. "Однак, мене як Генерального прокурора турбує, що до співпраці з ворогом залучаються неповнолітні. Тому розкриття таких фактів наш обовʼязок", - наголосив Кравченко.

Доповненння

Участь у нараді взяли перший заступник та заступники Генерального прокурора Олексій Хоменко, Марія Вдовиченко, Максим Крим, Андрій Лещенко, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Голова Служби безпеки України Василь Малюк, Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, Голова Національної поліції України Іван Вигівський, Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський, Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України Віталій Левченко, Міністр юстиції України Герман Галущенко.

Нагадаємо

15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу — це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.

