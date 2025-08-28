Кількість воєнних злочинів армії рф вже перевищила 178 тисяч - Генпрокурор Кравченко провів нараду керівників правоохоронних органів

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
13:53 • 1434 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 5596 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 4600 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 21400 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 64215 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 93835 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 88852 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 110248 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 80226 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81023 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
37%
753мм
Популярнi новини
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 75136 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти28 серпня, 07:26 • 42620 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 49971 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 94261 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн10:55 • 39262 перегляди
Публікації
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року13:37 • 5596 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 146090 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 148569 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 230606 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 207160 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 97438 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 128877 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 130597 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 125114 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 157160 перегляди
Актуальне
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Кількість воєнних злочинів армії рф вже перевищила 178 тисяч - Генпрокурор Кравченко провів нараду керівників правоохоронних органів

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко наголосив на необхідності фіксації та розслідування цих злочинів для Міжнародного кримінального суду.

Кількість воєнних злочинів армії рф вже перевищила 178 тисяч - Генпрокурор Кравченко провів нараду керівників правоохоронних органів

В Україні було зафіксовано вже понад 178 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив Генеральний Прокурор Руслан Кравченко на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Деталі

Як повідомляється, головна мета наради - обговорення проблемних питань правопорядку і боротьби зі злочинністю у державі, а також визначення спільних пріоритетів для подальшої роботи.

Руслан Кравченко на початку наради зазначив, що головним пріоритетом у воюючій країні є забезпечення належної фіксації та розслідування злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку з метою формування доказової бази для Міжнародного кримінального суду та Спеціального трибуналу.

Генпрокурор вказав, що кількість воєнних злочинів вже перевищила 178 тисяч і ця цифра щодня зростає.

В Україні загинуло понад 15 тисяч і поранено більше 34 тисяч цивільних осіб, знищено і пошкоджено близько 237 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. Сьогодні вночі, рф знову завдала масованого комбінованого обстрілу по Україні. Лише в Києві загинуло 17 осіб, у тому числі 3 дітей

- додав Кравченко.

Генпрокурор Кравченко обговорив запуск Спецтрибуналу та вільну роботу бізнесу з представниками США05.08.25, 12:45 • 2361 перегляд

"Наш обовʼязок як керівників правоохоронних органів, належним чином їх зафіксувати і зробити все можливе щоб всі воєнні злочинці були покарані", - наголосив він. 

Крім цього, Руслан Кравченко вказав на необхідність активізувати роботу щодо розкриття та розслідування вбивств українських військовополонених, фактів жорстокого поводження з ними, порушень їх права на справедливий суд.

Генпрокурор переконаний, важливе значення для захисту інтересів держави в умовах збройної агресії має протидія злочинам проти основ національної безпеки.

Як відзначили на нараді, попри збільшення кількості диверсій та злочинів терористичного характеру, які підривають стабільність, безпеку та економіку держави органи безпеки ефективно їм протидіють. "Однак, мене як Генерального прокурора турбує, що до співпраці з ворогом залучаються неповнолітні. Тому розкриття таких фактів наш обовʼязок", - наголосив Кравченко.

Доповненння

Участь у нараді  взяли перший заступник та заступники Генерального прокурора Олексій Хоменко, Марія Вдовиченко, Максим Крим, Андрій Лещенко, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Голова Служби безпеки України Василь Малюк, Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, Голова Національної поліції України Іван Вигівський, Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський, Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України Віталій Левченко, Міністр юстиції України Герман Галущенко.

Нагадаємо

15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.  За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу — це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.

"Діємо разом для відновлення справедливості": Кравченко обговорив із послом Італії роботу Спецтрибуналу щодо злочинів рф19.08.25, 15:44 • 2780 переглядiв

Тетяна Краєвська

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Національна поліція України
Руслан Кравченко
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
Василь Малюк
Міністерство юстиції України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
Збройні сили України
Ігор Клименко
Герман Галущенко
Україна
Київ