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Офіс Генерального прокурора забезпечуватиме належну взаємодію Спецтрибуналу з українською стороною - Кравченко

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментував ратифікацію Угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Він наголосив, що це крок до справедливості, де українські прокурори відіграватимуть ключову роль у зборі доказів.

Офіс Генерального прокурора забезпечуватиме належну взаємодію Спецтрибуналу з українською стороною - Кравченко

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відреагува на ратифікацію  Угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Він зауважив, що це ще один крок справедливості, а також наголосив, що робота Трибуналу — це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль, передає УНН.

Справедливість не абстракція. Вона має імена, дати і буде мати вироки. Я вдячний Президенту України за колосальну роботу задля того, аби Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України зʼявився. Окрема подяка депутатам Верховної Ради України за ратифікацію сьогодні Угоди про цей трибунал. Це ще один крок до справедливості 

- зазначив Кравченко.

За словами Генпрокурора, ратифікація означає не просто політичну підтримку, а визнання юридичної сили Угоди, обов’язок виконувати її умови та крок до міжнародного визнання Трибуналу.

Завдання Трибуналу встановити індивідуальну кримінальну відповідальність тих, хто планував і готувався до агресії, тих хто ухвалював рішення про розв’язання і ведення агресивної війни проти України, додав Кравченко.

Посади, статуси, імунітети не мають бути перешкодою. Амністія не врятує. Розгляд справ можливий заочно. Робота Трибуналу — це робота фактів і доказів. І саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль. Офіс Генерального прокурора передаватиме матеріали, докази, процесуальні запити та повністю забезпечуватиме належну взаємодію Трибуналу з українською стороною 

- наголосив Генпрокурор.

Додамо

Кравченко також зауважив, що для нього "це не просто юридична новина".

З 2014 року, з Криму і Сходу, де я розпочинав документувати злочини росії, а у 2022 році — звірства нелюдів у Бучі, я чекав на цей момент. Вчинення цих міжнародних злочинів стало можливим тільки через прийняття рішення про початок агресії, яка відкрила їм двері. Не було б агресії, не було б тисяч вбитих цивільних, сотень зруйнованих міст та закатованих в місцях несвободи українських військовополонених та цивільних. І для мене буде честю особисто представляти інтереси України у Спеціальному трибуналі 

- додав Генпрокурор.

Він зауважив, що прокурори формують сильну доказову базу.

... ми зробимо все, аби вона стала основою законного, справедливого і безкомпромісного обвинувачення. Жодного забутого. Жодного безкарного 

- резюмував Кравченко.

Нагадаємо

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Рада Європи
Верховна Рада України
Крим
Україна
Tesla
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