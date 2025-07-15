Офис Генерального прокурора будет обеспечивать надлежащее взаимодействие Спецтрибунала с украинской стороной - Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отреагировал на ратификацию Соглашения о Специальном трибунале по преступлению агрессии против Украины. Он отметил, что это еще один шаг к справедливости, а также подчеркнул, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль, передает УНН.

Справедливость не абстракция. Она имеет имена, даты и будет иметь приговоры. Я благодарен Президенту Украины за колоссальную работу для того, чтобы Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины появился. Отдельная благодарность депутатам Верховной Рады Украины за ратификацию сегодня Соглашения об этом трибунале. Это еще один шаг к справедливости - отметил Кравченко.

По словам Генпрокурора, ратификация означает не просто политическую поддержку, а признание юридической силы Соглашения, обязанность выполнять его условия и шаг к международному признанию Трибунала.

Задача Трибунала установить индивидуальную уголовную ответственность тех, кто планировал и готовился к агрессии, тех кто принимал решение о развязывании и ведении агрессивной войны против Украины, добавил Кравченко.

Должности, статусы, иммунитеты не должны быть препятствием. Амнистия не спасет. Рассмотрение дел возможно заочно. Работа Трибунала — это работа фактов и доказательств. И именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль. Офис Генерального прокурора будет передавать материалы, доказательства, процессуальные запросы и полностью обеспечивать надлежащее взаимодействие Трибунала с украинской стороной - подчеркнул Генпрокурор.

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Кравченко также отметил, что для него "это не просто юридическая новость".

С 2014 года, с Крыма и Востока, где я начинал документировать преступления России, а в 2022 году — зверства нелюдей в Буче, я ждал этого момента. Совершение этих международных преступлений стало возможным только из-за принятия решения о начале агрессии, которая открыла им двери. Не было бы агрессии, не было бы тысяч убитых гражданских, сотен разрушенных городов и замученных в местах несвободы украинских военнопленных и гражданских. И для меня будет честью лично представлять интересы Украины в Специальном трибунале - добавил Генпрокурор.

Он отметил, что прокуроры формируют сильную доказательную базу.

... мы сделаем все, чтобы она стала основой законного, справедливого и бескомпромиссного обвинения. Ни одного забытого. Ни одного безнаказанного - резюмировал Кравченко.

Напомним

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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