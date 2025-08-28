Количество военных преступлений армии рф уже превысило 178 тысяч – Генпрокурор Кравченко провел совещание руководителей правоохранительных органов

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
13:53 • 1176 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 5000 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 4258 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 20970 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 63363 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 93033 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 88177 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 109856 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 80009 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 80968 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
36%
753мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 73849 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети28 августа, 07:26 • 41332 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 48661 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 91832 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен10:55 • 37710 просмотра
публикации
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 5004 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 145361 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 147834 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 229859 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 208352 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 97000 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 128459 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 130202 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 124780 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 156832 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
E-6 Mercury
Детонатор

Количество военных преступлений армии рф уже превысило 178 тысяч – Генпрокурор Кравченко провел совещание руководителей правоохранительных органов

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко подчеркнул необходимость фиксации и расследования этих преступлений для Международного уголовного суда.

Количество военных преступлений армии рф уже превысило 178 тысяч – Генпрокурор Кравченко провел совещание руководителей правоохранительных органов

В Украине зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил Генеральный Прокурор Руслан Кравченко на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как сообщается, главная цель совещания - обсуждение проблемных вопросов правопорядка и борьбы с преступностью в государстве, а также определение общих приоритетов для дальнейшей работы.

Руслан Кравченко в начале совещания отметил, что главным приоритетом в воюющей стране является обеспечение надлежащей фиксации и расследования преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка с целью формирования доказательной базы для Международного уголовного суда и Специального трибунала.

Генпрокурор указал, что количество военных преступлений уже превысило 178 тысяч и эта цифра ежедневно растет.

В Украине погибло более 15 тысяч и ранено более 34 тысяч гражданских лиц, уничтожено и повреждено около 237 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Сегодня ночью, рф снова нанесла массированный комбинированный обстрел по Украине. Только в Киеве погибло 17 человек, в том числе 3 детей

- добавил Кравченко.

Генпрокурор Кравченко обсудил запуск Спецтрибунала и свободную работу бизнеса с представителями США05.08.25, 12:45 • 2361 просмотр

"Наш долг как руководителей правоохранительных органов, надлежащим образом их зафиксировать и сделать все возможное, чтобы все военные преступники были наказаны", - подчеркнул он.

Кроме этого, Руслан Кравченко указал на необходимость активизировать работу по раскрытию и расследованию убийств украинских военнопленных, фактов жестокого обращения с ними, нарушений их права на справедливый суд.

Генпрокурор убежден, важное значение для защиты интересов государства в условиях вооруженной агрессии имеет противодействие преступлениям против основ национальной безопасности.

Как отметили на совещании, несмотря на увеличение количества диверсий и преступлений террористического характера, которые подрывают стабильность, безопасность и экономику государства, органы безопасности эффективно им противодействуют. "Однако, меня как Генерального прокурора беспокоит, что к сотрудничеству с врагом привлекаются несовершеннолетние. Поэтому раскрытие таких фактов наш долг", - подчеркнул Кравченко.

Дополнение

В совещании приняли участие первый заместитель и заместители Генерального прокурора Алексей Хоменко, Мария Вдовиченко, Максим Крым, Андрей Лещенко, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский, Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский, Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины – начальник Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины Виталий Левченко, Министр юстиции Украины Герман Галущенко.

Напомним

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг к справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.

"Действуем вместе для восстановления справедливости": Кравченко обсудил с послом Италии работу Спецтрибунала по преступлениям рф19.08.25, 15:44 • 2780 просмотров

Татьяна Краевская

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Руслан Кравченко
Бюро экономической безопасности Украины
Генеральный прокурор Украины
Василий Малюк
Министерство юстиции Украины
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Игорь Клименко
Герман Галущенко
Украина
Киев