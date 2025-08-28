Количество военных преступлений армии рф уже превысило 178 тысяч – Генпрокурор Кравченко провел совещание руководителей правоохранительных органов

В Украине зафиксировано уже более 178 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил Генеральный Прокурор Руслан Кравченко на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как сообщается, главная цель совещания - обсуждение проблемных вопросов правопорядка и борьбы с преступностью в государстве, а также определение общих приоритетов для дальнейшей работы.

Руслан Кравченко в начале совещания отметил, что главным приоритетом в воюющей стране является обеспечение надлежащей фиксации и расследования преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка с целью формирования доказательной базы для Международного уголовного суда и Специального трибунала.

Генпрокурор указал, что количество военных преступлений уже превысило 178 тысяч и эта цифра ежедневно растет.

В Украине погибло более 15 тысяч и ранено более 34 тысяч гражданских лиц, уничтожено и повреждено около 237 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Сегодня ночью, рф снова нанесла массированный комбинированный обстрел по Украине. Только в Киеве погибло 17 человек, в том числе 3 детей - добавил Кравченко.

"Наш долг как руководителей правоохранительных органов, надлежащим образом их зафиксировать и сделать все возможное, чтобы все военные преступники были наказаны", - подчеркнул он.

Кроме этого, Руслан Кравченко указал на необходимость активизировать работу по раскрытию и расследованию убийств украинских военнопленных, фактов жестокого обращения с ними, нарушений их права на справедливый суд.

Генпрокурор убежден, важное значение для защиты интересов государства в условиях вооруженной агрессии имеет противодействие преступлениям против основ национальной безопасности.

Как отметили на совещании, несмотря на увеличение количества диверсий и преступлений террористического характера, которые подрывают стабильность, безопасность и экономику государства, органы безопасности эффективно им противодействуют. "Однако, меня как Генерального прокурора беспокоит, что к сотрудничеству с врагом привлекаются несовершеннолетние. Поэтому раскрытие таких фактов наш долг", - подчеркнул Кравченко.

Дополнение

В совещании приняли участие первый заместитель и заместители Генерального прокурора Алексей Хоменко, Мария Вдовиченко, Максим Крым, Андрей Лещенко, Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский, Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский, Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины – начальник Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины Виталий Левченко, Министр юстиции Украины Герман Галущенко.

Напомним

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг к справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.

