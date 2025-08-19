"Действуем вместе для восстановления справедливости": Кравченко обсудил с послом Италии работу Спецтрибунала по преступлениям рф

$41.260.08
Эксклюзив
12:13 • 2702 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 4236 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 8896 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 12800 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 15541 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 58780 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 51993 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 67573 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 86376 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 65340 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед ним
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов
Польша ночью поднимала авиацию из-за российских ударов по Украине
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 2716 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 4258 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 8910 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Европа
Донецкая область
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
Беспилотный летательный аппарат
BFM TV
Гривна
Дія (сервис)
Нефть

"Действуем вместе для восстановления справедливости": Кравченко обсудил с послом Италии работу Спецтрибунала по преступлениям рф

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко обсудил с послом Италии Карло Формозой международный реестр убытков и защиту бизнеса в Украине.

"Действуем вместе для восстановления справедливости": Кравченко обсудил с послом Италии работу Спецтрибунала по преступлениям рф

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с послом Италии в Украине Карло Формозой, обсудив военные преступления рф, реестр убытков и вопросы работы бизнеса в стране. Об этом сообщает УНН.

Детали 

Кравченко рассказал, что с Послом знаком еще  со времен его работы на должности главы КОВА. По его словам, поддержка Италии всегда была мощной во всех направлениях – военном, финансовом, гуманитарном и дипломатическом.

На встрече обсудили:

• военные преступления РФ и будущую работу Спецтрибунала;

• международный реестр убытков, нанесенных Украине российской агрессией;

• евроинтеграционные процессы.

Отдельная тема – защита бизнеса. Проинформировал Посла о проведенном количественном и качественном аудите уголовных производств в отношении бизнеса. Подчеркнул, что защита локальных и международных инвестиций – один из приоритетов

- рассказал Кравченко. 

"Военное преступление, не имеющее срока давности": Кравченко сообщил о подозрении генерал-лейтенанту рф за бомбардировку Мариуполя19.08.25, 14:02 • 1528 просмотров

Также, по его словам, стороны обсудили совместные проекты.

Мы ценим уже имеющееся взаимодействие с итальянскими органами правопорядка и я убежден, что мы можем его улучшить: относительно экстрадиции в условиях военного положения, а также выявлении на территории Италии имущества и средств лиц, причастных к преступлению агрессии против Украины

- добавил Генпрокурор. 

Напомним

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.  По словам Кравченко, это еще один шаг справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала — это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль. 

Татьяна Краевская

политика
