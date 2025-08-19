"Действуем вместе для восстановления справедливости": Кравченко обсудил с послом Италии работу Спецтрибунала по преступлениям рф

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с послом Италии в Украине Карло Формозой, обсудив военные преступления рф, реестр убытков и вопросы работы бизнеса в стране. Об этом сообщает УНН.

Кравченко рассказал, что с Послом знаком еще со времен его работы на должности главы КОВА. По его словам, поддержка Италии всегда была мощной во всех направлениях – военном, финансовом, гуманитарном и дипломатическом.

На встрече обсудили:

• военные преступления РФ и будущую работу Спецтрибунала;

• международный реестр убытков, нанесенных Украине российской агрессией;

• евроинтеграционные процессы.

Отдельная тема – защита бизнеса. Проинформировал Посла о проведенном количественном и качественном аудите уголовных производств в отношении бизнеса. Подчеркнул, что защита локальных и международных инвестиций – один из приоритетов

Также, по его словам, стороны обсудили совместные проекты.

Мы ценим уже имеющееся взаимодействие с итальянскими органами правопорядка и я убежден, что мы можем его улучшить: относительно экстрадиции в условиях военного положения, а также выявлении на территории Италии имущества и средств лиц, причастных к преступлению агрессии против Украины