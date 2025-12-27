Правоохранители не проводят обыски у нардепа Корявченкова - НАБУ
Киев • УНН
НАБУ и САП не осуществляют обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова. Ранее НАБУ разоблачило организованную преступную группу нардепов, которые систематически получали взятки.
НАБУ и САП пока не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
Детали
В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП пока не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова
Дополнение
НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу из действующих народных депутатов, которые систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде. Детали операции под прикрытием будут обнародованы позже.
НАБУ заявило о препятствовании со стороны УГО во время следственных действий в помещениях комитетов Верховной Рады. Сотрудники УГО ограничивают доступ детективов к объектам, несмотря на наличие полномочий.