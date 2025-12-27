Правоохранители не проводят обыски у нардепа Корявченкова - НАБУ

$41.930.00
2214 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
6550 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
27 декабря, 06:01 • 21070 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 30392 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 69440 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 43247 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 44952 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 61633 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29588 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23117 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Графики отключений электроэнергии
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева
27 декабря, 05:42
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавших
07:13
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности
07:40
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго
08:11
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
08:50
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
26 декабря, 17:00
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
26 декабря, 16:30
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам
26 декабря, 14:35
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременности
07:40
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропустить
26 декабря, 17:00
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы
26 декабря, 16:51
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной роли
26 декабря, 14:56
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях
26 декабря, 13:37
Правоохранители не проводят обыски у нардепа Корявченкова - НАБУ

Киев • УНН

 92 просмотра

НАБУ и САП не осуществляют обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова. Ранее НАБУ разоблачило организованную преступную группу нардепов, которые систематически получали взятки.

Правоохранители не проводят обыски у нардепа Корявченкова - НАБУ
Фото: Facebook Юрия Корявченкова

НАБУ и САП пока не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Детали

В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП пока не проводят обыски у народного депутата Украины Юрия Корявченкова

- говорится в сообщении.

Дополнение

НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу из действующих народных депутатов, которые систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде. Детали операции под прикрытием будут обнародованы позже.

НАБУ заявило о препятствовании со стороны УГО во время следственных действий в помещениях комитетов Верховной Рады. Сотрудники УГО ограничивают доступ детективов к объектам, несмотря на наличие полномочий.

Павел Башинский

Обыск
Верховная Рада