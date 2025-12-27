НАБУ та САП викрили нардепів, що отримували хабарі за голосування в Раді
Київ • УНН
НАБУ та САП викрили злочинну групу за участю народних депутатів, які систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.
Деталі
НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України
У НАБУ додали, що деталі буде оприлюднено згодом.
Нагадаємо
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом депутатам обласної і міської рад у Волинській області, які за 30 тис. доларів мали б ухвалити рішення, які надали б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку.