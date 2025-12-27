НАБУ и САП разоблачили нардепов, получавших взятки за голосование в Раде
Киев • УНН
НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу из действующих народных депутатов, систематически получавших взятки за голосование в Верховной Раде. Детали операции под прикрытием будут обнародованы позже.
НАБУ и САП разоблачили преступную группу с участием народных депутатов, которые систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
Подробности
НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины
В НАБУ добавили, что детали будут обнародованы позже.
Напомним
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды двум депутатам областного и городского советов в Волынской области, которые за 30 тыс. долларов должны были бы принять решения, которые предоставили бы законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке.