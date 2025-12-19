$42.340.00
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фото
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря
30 тис. доларів за забудову в Луцьку: САП та НАБУ викрили депутатів обласної і міської рад на корупції

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру двом депутатам Волинської області за отримання 30 тис. доларів. Кошти призначалися за ухвалення рішень для будівництва багатоквартирного будинку в Луцьку.

30 тис. доларів за забудову в Луцьку: САП та НАБУ викрили депутатів обласної і міської рад на корупції

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом депутатам обласної і міської рад у Волинській області, які за 30 тис. доларів мали б ухвалити рішення, які надали б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу САП.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про про депутата Волинської облради Анатолія Вітіва, Луцької міськради Миколу Федіка.

За дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом депутатам обласної і міської рад у Волинській області. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. Також про підозру повідомили колишньому депутату, який надав зазначену неправомірну вигоду. Йому інкримінують ч. 1 ст. 369 КК України 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат України) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки в м. Луцьку (теж колишньому нардепу) надати 30 тис. доларів за ухвалення рішень, які нададуть законні підстави для будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Відповідно до узгодженого плану Луцька міська рада ухвалила рішення про затвердження детального плану території. Після чого відповідно до встановлених процедур Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення цієї ділянки, що дозволило її забудувати. Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме 15 тис. доларів 

- додали в САП.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання про застосування до викритих осіб запобіжних заходів.

Нагадаємо

Колишньому посадовцю Головного управління ДСНС у Запорізькій області повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн. Він набув необґрунтовані активи, включаючи елітні автомобілі, оформлені на дружину та довірену особу.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Нерухомість
Волинська область
Запорізька область
Україна
Луцьк