30 тис. доларів за забудову в Луцьку: САП та НАБУ викрили депутатів обласної і міської рад на корупції

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом депутатам обласної і міської рад у Волинській області, які за 30 тис. доларів мали б ухвалити рішення, які надали б законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу САП.

За даними джерел УНН, мова йде про про депутата Волинської облради Анатолія Вітіва, Луцької міськради Миколу Федіка.

За дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру в одержанні неправомірної вигоди двом депутатам обласної і міської рад у Волинській області. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України. Також про підозру повідомили колишньому депутату, який надав зазначену неправомірну вигоду. Йому інкримінують ч. 1 ст. 369 КК України

Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат України) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки в м. Луцьку (теж колишньому нардепу) надати 30 тис. доларів за ухвалення рішень, які нададуть законні підстави для будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку.

Відповідно до узгодженого плану Луцька міська рада ухвалила рішення про затвердження детального плану території. Після чого відповідно до встановлених процедур Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення цієї ділянки, що дозволило її забудувати. Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме 15 тис. доларів