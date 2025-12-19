30 тыс. долларов за застройку в Луцке: САП и НАБУ разоблачили депутатов областного и городского советов на коррупции
Киев • УНН
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении двум депутатам Волынской области за получение 30 тыс. долларов. Средства предназначались за принятие решений для строительства многоквартирного дома в Луцке.
Детали
По данным источников УНН, речь идет о депутате Волынского облсовета Анатолии Витиве, Луцкого горсовета Николае Федике.
По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении в получении неправомерной выгоды двум депутатам областного и городского советов в Волынской области. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Также о подозрении сообщили бывшему депутату, который предоставил указанную неправомерную выгоду. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 369 УК Украины
Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что председатель одной из депутатских фракций Волынского областного совета (бывший народный депутат Украины) в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете выразил просьбу пользователю земельного участка в г. Луцке (тоже бывшему нардепу) предоставить 30 тыс. долларов за принятие решений, которые предоставят законные основания для строительства на участке многоквартирного жилого дома.
В соответствии с согласованным планом Луцкий городской совет принял решение об утверждении детального плана территории. После чего в соответствии с установленными процедурами Волынский облсовет принял решение об изменении целевого назначения этого участка, что позволило его застроить. Следствие задокументировало факты предоставления и, соответственно, получения части средств, а именно 15 тыс. долларов
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о применении к разоблаченным лицам мер пресечения.
