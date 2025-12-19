30 тыс. долларов за застройку в Луцке: САП и НАБУ разоблачили депутатов областного и городского советов на коррупции

$42.340.00
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 12482 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 12792 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 22692 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 19510 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 14789 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 16373 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 13012 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 22716 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11191 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
публикации
Эксклюзивы
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 15091 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04 • 23571 просмотра
Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз19 декабря, 10:39 • 3752 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 26347 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 27678 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 22699 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 22719 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 27732 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 28833 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 54977 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 1510 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 59136 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 41078 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 39316 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 45541 просмотра
30 тыс. долларов за застройку в Луцке: САП и НАБУ разоблачили депутатов областного и городского советов на коррупции

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении двум депутатам Волынской области за получение 30 тыс. долларов. Средства предназначались за принятие решений для строительства многоквартирного дома в Луцке.

30 тыс. долларов за застройку в Луцке: САП и НАБУ разоблачили депутатов областного и городского советов на коррупции

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в получении неправомерной выгоды двум депутатам областного и городского советов в Волынской области, которые за 30 тыс. долларов должны были бы принять решения, которые предоставили бы законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о депутате Волынского облсовета Анатолии Витиве, Луцкого горсовета Николае Федике.

По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении в получении неправомерной выгоды двум депутатам областного и городского советов в Волынской области. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Также о подозрении сообщили бывшему депутату, который предоставил указанную неправомерную выгоду. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 369 УК Украины 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что председатель одной из депутатских фракций Волынского областного совета (бывший народный депутат Украины) в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете выразил просьбу пользователю земельного участка в г. Луцке (тоже бывшему нардепу) предоставить 30 тыс. долларов за принятие решений, которые предоставят законные основания для строительства на участке многоквартирного жилого дома.

В соответствии с согласованным планом Луцкий городской совет принял решение об утверждении детального плана территории. После чего в соответствии с установленными процедурами Волынский облсовет принял решение об изменении целевого назначения этого участка, что позволило его застроить. Следствие задокументировало факты предоставления и, соответственно, получения части средств, а именно 15 тыс. долларов 

- добавили в САП.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о применении к разоблаченным лицам мер пресечения.

Напомним

Бывшему должностному лицу Главного управления ГСЧС в Запорожской области сообщено о подозрении в незаконном обогащении на почти 13 млн грн. Он приобрел необоснованные активы, включая элитные автомобили, оформленные на жену и доверенное лицо.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Недвижимость
Волынская область
Запорожская область
Украина
Луцк