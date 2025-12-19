Елітні автомобілі та готівка: експосадовця ДСНС запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн

$42.340.00
Ексклюзив
11:39 • 234 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
09:00 • 14393 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45 • 16646 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 16790 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 20806 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 23461 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 19969 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 18524 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 21561 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 30569 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Популярнi новини
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19 грудня, 01:55 • 16508 перегляди
Мирні переговори: стало відомо, кого путін відправить у Маямі19 грудня, 03:02 • 12955 перегляди
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД19 грудня, 03:53 • 18077 перегляди
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 5026 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 9560 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 2510 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
09:00 • 14393 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 44152 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 34319 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 52605 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 35657 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 34386 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 40857 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 45913 перегляди
Елітні автомобілі та готівка: експосадовця ДСНС запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Колишньому посадовцю Головного управління ДСНС у Запорізькій області повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн. Він набув необґрунтовані активи, включаючи елітні автомобілі, оформлені на дружину та довірену особу.

Елітні автомобілі та готівка: експосадовця ДСНС запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн

Колишньому посадовцю Головного управління ДСНС у Запорізькій області повідомили про підозру в незаконному збагаченні на майже 13 млн грн, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури 17 грудня 2025 року колишньому посадовцю Головного управління ДСНС у Запорізькій області повідомили про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України) 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідство встановило, що у 2021–2023 роках, перебуваючи на посаді начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення та будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, чоловік набув необґрунтовані активи на суму майже 13 млн грн.

Прокурори зауважили, серед цього майна – грошові кошти, вилучені під час обшуків, а також елітні автомобілі: Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo, 10 AT Premium PD (2022 року випуску); Mercedes-Benz EQC 400 (2021 року випуску); Volkswagen Touareg (2020 року випуску).

За даними слідства, щоб приховати незаконне походження майна, право власності оформлювали на дружину та довірену особу.

Кримінальне провадження розпочато на підставі висновку НАЗК щодо моніторингу способу життя колишнього посадовця ДСНС.

Понад 46 млн гривень готівкою, елітне житло і автівки: у Дніпрі затримали начальницю відділу екологічної інспекції за незаконне збагачення01.11.25, 14:11 • 7739 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Обшук
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій