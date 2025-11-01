$42.080.01
Понад 46 млн гривень готівкою, елітне житло і автівки: у Дніпрі затримали начальницю відділу екологічної інспекції за незаконне збагачення

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Керівницю відділу Державної екологічної інспекції Придніпровського округу затримали за незаконне збагачення. Посадовиця набула необґрунтовані активи на понад 50 млн гривень, включаючи елітну нерухомість та автомобіль BMW.

Понад 46 млн гривень готівкою, елітне житло і автівки: у Дніпрі затримали начальницю відділу екологічної інспекції за незаконне збагачення

Правоохоронці викрили керівницю відділу Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, яка набула необґрунтовані активи на понад 50 млн гривень, серед яких квартира у житловому комплексі преміумкласу та автомобіль BMW 520i. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає УНН.

Деталі

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі Державного бюро розслідувань викрили керівницю відділу Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні", - йдеться в повідомленні.

Слідством установлено, що посадовиця, набула необґрунтовані активи на понад 50 млн гривень. Серед них – квартира площею понад 100 м² у житловому комплексі преміумкласу та автомобіль BMW 520i. Щоб приховати незаконне походження майна, право власності оформлено на родича.

"Під час санкціонованого судом обшуку за місцем проживання підозрюваної виявлено та вилучено 880 тис. дол. США, 210 тис. євро (що загалом становить понад 46 млн гривень) та інші коштовності. Посадовицю затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення)", - повідомили в ОГП.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн.

Нагадаємо

Посадовців Одеської міськради викрили на привласненні понад 1,6 млн грн під час постачання товарів для ЗСУ. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Павло Башинський

