Промсектор США втрачає робочі місця попри обіцянки Трампа про виробничий бум

Фото: Reuters

За підсумками грудня виробничий сектор США продемонстрував восьмимісячне падіння кількості робочих місць. Це сталось на тлі впровадження президентом Дональдом Трампом жорстких імпортних мит, які мали на меті відродити американську промисловість, але натомість призвели до скорочення найму та зростання витрат бізнесу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними Міністерства праці США, опублікованими у п’ятницю, у грудні 2025 року виробнича галузь втратила ще 8 000 робочих місць. Загалом за минулий рік сектор скоротився на 75 000 працівників. Трамп зазначав, що митні доходи - близько 30 мільярдів доларів щомісяця - свідчать про успіх політики, проте бізнес реагує інакше: компанії спочатку масово закуповували товари за кордоном до введення мит, а потім різко сповільнили закупівлі та інвестиції.

Президент ФРС Річмонда Том Баркін підтвердив журналістам, що ситуація на ринку праці залишається складною.

Важко знайти компанії поза екосистемою штучного інтелекту чи охорони здоров’я, які говорять про найм - зазначив він, пояснюючи це високою невизначеністю та зростанням продуктивності, що замінює людську працю.

Виробництво на межі виживання

Показники реального бізнесу демонструють глибину кризи. Наприклад, на металургійному заводі BCI Solutions Inc. в Індіані штат скоротився з 240 до 130 осіб - це найнижчий рівень із 1993 року. Генеральний директор компанії Дж. Б. Браун заявив, що завантаженість потужностей впала до рекордних 52%.

Хоча рівень безробіття у грудні дещо знизився до 4,4% (з 4,5% у листопаді), це пояснюється радше виходом людей зі складу робочої сили та жорсткою імміграційної політикою, ніж створенням нових місць. Темпи зростання зайнятості у 2025 році впали до 49 000 вакансій на місяць, що утричі менше за показники попереднього року (168 000 на місяць за часів Байдена). Економісти констатують, що єдиним стійким до циклів сектором залишається охорона здоров'я.

