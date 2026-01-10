Промсектор США втрачає робочі місця попри обіцянки Трампа про виробничий бум

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 7298 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 16704 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 22354 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 22726 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 19808 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 19128 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13868 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13188 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9502 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13149 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19
Зеленський оновив склад Ставки: затвердив Буданова та Іващенка, а Дейнека - вивів9 січня, 16:32
У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу 9 січня, 16:58
1C заборонили в Україні: Держспецзв'язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення 9 січня, 17:19
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві20:58
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 85081 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джон Гілі
Кирило Буданов
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Велика Британія
Франція
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Промсектор США втрачає робочі місця попри обіцянки Трампа про виробничий бум

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У грудні виробничий сектор США втратив 8 000 робочих місць, а за рік – 75 000. Це сталося на тлі торговельних мит Трампа, які мали відродити промисловість, але призвели до скорочення найму та зростання витрат.

Промсектор США втрачає робочі місця попри обіцянки Трампа про виробничий бум
Фото: Reuters

За підсумками грудня виробничий сектор США продемонстрував восьмимісячне падіння кількості робочих місць. Це сталось на тлі впровадження президентом Дональдом Трампом жорстких імпортних мит, які мали на меті відродити американську промисловість, але натомість призвели до скорочення найму та зростання витрат бізнесу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними Міністерства праці США, опублікованими у п’ятницю, у грудні 2025 року виробнича галузь втратила ще 8 000 робочих місць. Загалом за минулий рік сектор скоротився на 75 000 працівників. Трамп зазначав, що митні доходи - близько 30 мільярдів доларів щомісяця - свідчать про успіх політики, проте бізнес реагує інакше: компанії спочатку масово закуповували товари за кордоном до введення мит, а потім різко сповільнили закупівлі та інвестиції.

Курс валют: долар встановив історичний максимум, євро перетнуло позначку у 50 грн09.01.26, 08:00 • 3168 переглядiв

Президент ФРС Річмонда Том Баркін підтвердив журналістам, що ситуація на ринку праці залишається складною.

Важко знайти компанії поза екосистемою штучного інтелекту чи охорони здоров’я, які говорять про найм

- зазначив він, пояснюючи це високою невизначеністю та зростанням продуктивності, що замінює людську працю.

Виробництво на межі виживання

Показники реального бізнесу демонструють глибину кризи. Наприклад, на металургійному заводі BCI Solutions Inc. в Індіані штат скоротився з 240 до 130 осіб - це найнижчий рівень із 1993 року. Генеральний директор компанії Дж. Б. Браун заявив, що завантаженість потужностей впала до рекордних 52%.

Хоча рівень безробіття у грудні дещо знизився до 4,4% (з 4,5% у листопаді), це пояснюється радше виходом людей зі складу робочої сили та жорсткою імміграційної політикою, ніж створенням нових місць. Темпи зростання зайнятості у 2025 році впали до 49 000 вакансій на місяць, що утричі менше за показники попереднього року (168 000 на місяць за часів Байдена). Економісти констатують, що єдиним стійким до циклів сектором залишається охорона здоров'я. 

Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT09.01.26, 16:44 • 22727 переглядiв

Степан Гафтко

