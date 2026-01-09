Курс валют: долар встановив історичний максимум, євро перетнуло позначку у 50 грн

Станом на п'ятницю, 8 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,99 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,72 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,17. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,9904 грн (+27 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,1762 грн (+25 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9242 грн. (+7 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

у банках долар торгується за курсом 42,65-43,25 грн, євро за 49,80-50,52 грн, злотий за 11,65 -12,25 грн;

на міжбанку курси становлять 43,10-43,13 грн/дол. та 50,29-50,31 грн/євро.

Нагадаємо

За інформацією НБУ, міжнародні резерви України зросли упродовж 2025 року на 30,8% - до 57,3 млрд дол. Це найвищий показник за всю історію незалежної України.

