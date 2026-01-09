Курс валют: долар встановив історичний максимум, євро перетнуло позначку у 50 грн

$42.720.15
49.920.12
ukenru
8 січня, 17:08 • 34943 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 45792 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 36542 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 46602 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 29503 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 19402 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16048 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18880 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14754 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 55642 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
6.2м/с
87%
728мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT8 січня, 21:40 • 8018 перегляди
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"8 січня, 21:57 • 12136 перегляди
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці8 січня, 22:20 • 16307 перегляди
Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН8 січня, 23:01 • 9016 перегляди
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах8 січня, 23:26 • 17574 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 22907 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 34950 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 27683 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 46614 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 78115 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Венесуела
Львів
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 40897 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 44542 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 67656 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 86602 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 127883 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

Курс валют: долар встановив історичний максимум, євро перетнуло позначку у 50 грн

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 8 січня на рівні 42,99 гривні, що є історичним максимумом. Водночас вартість євро перетнуло позначку у 50 грн.

Курс валют: долар встановив історичний максимум, євро перетнуло позначку у 50 грн

Станом на п'ятницю, 8 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,99 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,72 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,17. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,9904 грн (+27 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,1762 грн (+25 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9242 грн. (+7 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 42,65-43,25 грн, євро за 49,80-50,52 грн, злотий за 11,65 -12,25 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,10-43,13 грн/дол. та 50,29-50,31 грн/євро.

      Нагадаємо

      За інформацією НБУ, міжнародні резерви України зросли упродовж 2025 року на 30,8% - до 57,3 млрд дол. Це найвищий показник за всю історію незалежної України.

      Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 31.12.25, 09:11 • 16774 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий
      Національний банк України
      Україна