8 января, 17:08
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
8 января, 14:11
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
8 января, 13:48
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
Курс валют: доллар установил исторический максимум, евро пересекло отметку в 50 грн

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 8 января на уровне 42,99 гривны, что является историческим максимумом. В то же время стоимость евро пересекла отметку в 50 грн.

Курс валют: доллар установил исторический максимум, евро пересекло отметку в 50 грн

По состоянию на пятницу, 8 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,99 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,72 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,17. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,9904 грн (+27 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,1762 грн (+25 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9242 грн. (+7 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,65-43,25 грн, евро по 49,80-50,52 грн, злотый по 11,65 -12,25 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,10-43,13 грн/долл. и 50,29-50,31 грн/евро.

      Напомним

      По информации НБУ, международные резервы Украины выросли в течение 2025 года на 30,8% - до 57,3 млрд долл. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.

      Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году31.12.25, 09:11 • 16776 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина