Курс валют: доллар установил исторический максимум, евро пересекло отметку в 50 грн

По состоянию на пятницу, 8 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,99 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,72 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,17. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,9904 грн (+27 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,1762 грн (+25 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9242 грн. (+7 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 42,65-43,25 грн, евро по 49,80-50,52 грн, злотый по 11,65 -12,25 грн;

на межбанке курсы составляют 43,10-43,13 грн/долл. и 50,29-50,31 грн/евро.

Напомним

По информации НБУ, международные резервы Украины выросли в течение 2025 года на 30,8% - до 57,3 млрд долл. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.

Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году