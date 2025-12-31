Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 

Фактичний курс гривні наприкінці 2025 року виявився суттєво міцнішим за прогнози банків і інвесткомпаній, що ставить під сумнів песимістичні курсові очікування уряду на 2026 рік. Закладений курс в бюджеті 2026 року в сьогоднішніх умовах свідчить про те, що урядовці, найімовірніше, просто перестраховуються і закладають значно більш песимістичний курс, ніж він має бути насправді. Про це в коментарі УНН розповів віцепрезидент "Українського міжнародного інституту відновлення", експерт ГС "Економічний дискусійний клуб" Ігор Гарбарук.

Деталі

"По консенсус-прогнозу на завершення 2025 року курс долара передбачався на рівні 45,35 гривні за 1 долар. Банки та інвестиційні компанії визначали курсовий коридор в межах 44,5-46 гривень за 1 долар. На сьогодні по факту ми маємо середній курс купівлі долара на рівні 41,8 гривні, а продаж на рівні 42,27 гривні - відповідно, прогноз не спрацював", - сказав Гарбарук.

Він зазначив, що закладений курс в бюджеті 2026 року в сьогоднішніх умовах свідчить про те, що урядовці, найімовірніше, просто перестраховуються і закладають значно більш песимістичний курс, ніж він має бути насправді.

"До речі, це достатньо небезпечно - тому що закладає в черговий раз ситуацію, коли фактичний курс буде нижчим, а надходження в бюджет розраховувались за значно вищим курсом і, відповідно, він отримає чергові дірки в другому півріччі року - найімовірніше, восени. Особливу увагу в цьому випадку потрібно звертати на заплановані податкові надходження від експортерів та митні платежі (при нижчому курсі вони фактично будуть менші), а також на взаємозв’язок з валютними надходженнями за міжнародними програмами, які будуть конвертуватись в гривню та на прибутки які ми очікуємо отримати від продажу державних цінних паперів у випадку їх придбання іноземцями", - додає Гарбарук.

За його словами, відповідно:

чим гривня слабша – тим надходжень буде більше;

чим сильніша – менше;

при усвідомлено завищеному плановому розрахунковому курсі валюти по відношенню до гривні закладається ризик невиконання бюджету в частині надходжень.

"Підтримка зі сторони європейських партнерів достатньо стабілізувала ситуацію і на сьогодні відсутні явні передумови які б свідчили про те, що інфляційні процеси можуть мати настільки негативні наслідки. Єдине що можна сказати – ми в стані війни, завершується її 4-й рік. Тому під час активних військових дій, а також при їх можливій суттєвій ескалації аналітичні прогнози можуть піддатись суттєвій корекції", - резюмував економіст.

Нагадаємо

Фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка прогнозує, що за умови збереження поточних темпів фінансування та контрольованої інфляції можна очікувати коливань середньорічного курсу у 2026 році у діапазоні 46–48 гривень за долар. У пікові періоди виплат і затримок траншів міжнародної фінансової допомоги, за її словами, можливі короткострокові просідання до 49 гривень, але підстав для виходу за межі 50 гривень за долар сьогодні немає.

Щодо євро, фінтехекспертка вважає, що коливання будуть ще більш залежними від поведінки долара та монетарної політики Європейського центрального банку.

"Середній курс євро буде в межах 49–52 гривень. Однак варто розуміти, якщо Європа продовжить цикл підвищення ставок, тиск на гривню з боку цієї валюти посилиться", – зазначила Олена Сосєдка.

На думку фінтехекспертки, головними фінансовими ризиками у наступному році залишаються інфляційний тиск, рекордний дефіцит і висока залежність бюджету від зовнішніх вливань. Олена Сосєдка радить бізнесу закладати у свої плани підвищену волатильність валютного ринку та орієнтуватися на консервативні сценарії.