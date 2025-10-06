Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році

Наступного року вартість долара може триматися на рівні 42 гривень. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів економічний експерт Олександр Охріменко, водночас додавши, що курс євро прогнозувати складно через його залежність від політичної ситуації в США.

Деталі

Охріменко зазначив, що більше схиляється до оптимістичного прогнозу валютного курсу на 2026 рік.

Є низка експертів, які вважають, що наступного року курс долар не перевищить 42 гривні. Я теж це підтримую. Так, є прогнози 50 і більше. Є. Єдине, що, ну, якщо хтось скаже, що курс буде менше 40 гривень, у це я не повірю. А те, що він буде 42 - така ймовірність є. Хоча, знову-таки, багато експертів вам скажуть, що на це повинно вплинути багато, не заперечую, фактори дуже суттєві - зазначив економічний експерт.

Курс євро, за його словами, в Україні рахується через крос-курс. "Рахується курс долар-гривня, потім дивляться курс євро-долар і перемножують. От на сьогоднішній момент курс євро-долар, 1 долар 17 центів", - пояснив Охріменко, додавши, що прогнозувати, як зміниться курс євро у наступному році, складно. Адже на вартість європейської валюти впливає дуже багато факторів. Серед них, наприклад, заяви президента США Дональда Трампа та рішення американської влади.

Економіст зазначає, якщо фінансові надходження від міжнародних партнерів України й далі будуть відносно стабільні, то суттєвих змін на валютному ринку не буде.

Зазначимо, що уряд вніс на розгляд Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2026 рік, у якому заклав розрахунковий середньорічний курс на рівні 45,7 грн/долар, а річний курс євро, що прогнозується, - 49,4 грн/євро.

Водночас Охріменко пояснив, що курс валют, який уряд закладає у проєкт Державного бюджету на 2026 рік - це не прогноз обмінного курсу для населення.

"Коли формується бюджет в Україні, бюджет в гривні, але є частина платежів, які прив'язані до імпорту, імпортні податки і так далі, або імпортні товари. Для цього уряд розраховує так званий розрахунковий показник. Цей показник курса долара використовується не для того, що він буде, а тільки для того, щоб розрахувати бюджет. От ми бачимо, вони розрахували 45. Щоб ви зрозуміли, по результатам 2026 року курс може бути 42. І ніхто не згадає про 45", - пояснив Охріменко.

За його словами, аналогічна ситуація із розрахунками курсу євро, які закладає уряд в бюджет на наступний рік.

"Але звертаю вашу увагу, уряд не відповідає за курс. От, наприклад, курс буде 40. Нема проблем. Курс буде 50. Теж нема проблем. Тобто, у даному випадку, цей показник виключно носить розрахунковий характер і виключно використовується тільки для того, щоб розрахувати бюджет України", - зазначив економічний експерт.

Додамо

Фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка більш песимістична у своїх прогнозах валютного курсу у наступному році.

"Валютний курс у 2026 році поступово зростатиме. Різких стрибків очікувати не варто, але водночас потрібно бути готовими, що валюта дорожчатиме", - зазначила Олена Сосєдка у коментарі УНН.

Вона прогнозує, що до кінця наступного року долар може коштувати до 48 гривень, а євро - до 52.