Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что в 2026 году курс доллара может не превысить 42 гривны. Прогнозировать курс евро сложно из-за его зависимости от политической ситуации в США.

Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году

В следующем году стоимость доллара может держаться на уровне 42 гривен. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал экономический эксперт Александр Охрименко, одновременно добавив, что курс евро прогнозировать сложно из-за его зависимости от политической ситуации в США.

Детали

Охрименко отметил, что больше склоняется к оптимистическому прогнозу валютного курса на 2026 год.

Есть ряд экспертов, которые считают, что в следующем году курс доллара не превысит 42 гривны. Я тоже это поддерживаю. Да, есть прогнозы 50 и более. Есть. Единственное, что, ну, если кто-то скажет, что курс будет меньше 40 гривен, в это я не поверю. А то, что он будет 42 - такая вероятность есть. Хотя, опять-таки, многие эксперты вам скажут, что на это должно повлиять много, не отрицаю, факторы очень существенные

- отметил экономический эксперт.

Курс евро, по его словам, в Украине считается через кросс-курс. "Считается курс доллар-гривна, потом смотрят курс евро-доллар и перемножают. Вот на сегодняшний момент курс евро-доллар, 1 доллар 17 центов", - пояснил Охрименко, добавив, что прогнозировать, как изменится курс евро в следующем году, сложно. Ведь на стоимость европейской валюты влияет очень много факторов. Среди них, например, заявления президента США Дональда Трампа и решения американских властей.

Экономист отмечает, если финансовые поступления от международных партнеров Украины и дальше будут относительно стабильны, то существенных изменений на валютном рынке не будет.

Отметим, что правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2026 год, в котором заложило расчетный среднегодовой курс на уровне 45,7 грн/доллар, а прогнозируемый годовой курс евро - 49,4 грн/евро. 

В то же время Охрименко пояснил, что курс валют, который правительство закладывает в проект Государственного бюджета на 2026 год, - это не прогноз обменного курса для населения.

"Когда формируется бюджет в Украине, бюджет в гривне, но есть часть платежей, которые привязаны к импорту, импортные налоги и так далее, или импортные товары. Для этого правительство рассчитывает так называемый расчетный показатель. Этот показатель курса доллара используется не для того, что он будет, а только для того, чтобы рассчитать бюджет. Вот мы видим, они рассчитали 45. Чтобы вы поняли, по результатам 2026 года курс может быть 42. И никто не вспомнит про 45", - пояснил Охрименко.

По его словам, аналогичная ситуация с расчетами курса евро, которые закладывает правительство в бюджет на следующий год.

"Но обращаю ваше внимание, правительство не отвечает за курс. Вот, например, курс будет 40. Нет проблем. Курс будет 50. Тоже нет проблем. То есть, в данном случае, этот показатель исключительно носит расчетный характер и исключительно используется только для того, чтобы рассчитать бюджет Украины", - отметил экономический эксперт.

Добавим

Финтех-эксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка более пессимистична в своих прогнозах валютного курса в следующем году.

"Валютный курс в 2026 году постепенно будет расти. Резких скачков ожидать не стоит, но в то же время нужно быть готовыми, что валюта будет дорожать", - отметила Елена Соседка в комментарии УНН.

Она прогнозирует, что к концу следующего года доллар может стоить до 48 гривен, а евро - до 52.

Лилия Подоляк

ЭкономикаФинансы
Александр Охрименко
Конкорд Банк
Елена Соседка
Верховная Рада
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина