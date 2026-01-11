Снегопад в Запорожской области прекратился, коммунальщики продолжают работу - ОВА

В Запорожской области по состоянию на вечер 11 января прекратился снегопад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Коммунальные службы продолжают работать - очищают дороги и тротуары. Работы продолжались в течение всего дня и не останавливаются - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве около 85% многоэтажных домов, оставшихся без отопления, уже с теплом.

До этого в Киеве и Киевской области 10 января были введены экстренные отключения электроэнергии. Это привело к остановке водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта в столице.