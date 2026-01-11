$42.990.00
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
13:53 • 8584 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11:39 • 11631 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 23013 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 23594 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 30322 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по Украине
10 января, 11:45 • 41075 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 63099 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 43118 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 34113 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
Снегопад в Запорожской области прекратился, коммунальщики продолжают работу - ОВА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Запорожье вечером 11 января закончился снегопад. Коммунальные службы продолжают очищать дороги и тротуары.

Снегопад в Запорожской области прекратился, коммунальщики продолжают работу - ОВА

В Запорожской области по состоянию на вечер 11 января прекратился снегопад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Коммунальные службы продолжают работать - очищают дороги и тротуары. Работы продолжались в течение всего дня и не останавливаются

 - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве около 85% многоэтажных домов, оставшихся без отопления, уже с теплом.

До этого в Киеве и Киевской области 10 января были введены экстренные отключения электроэнергии. Это привело к остановке водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта в столице.

Евгений Устименко

