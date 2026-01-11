$42.990.00
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
13:53 • 8610 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39 • 11647 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 23037 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 23607 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 30331 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по Україні
10 січня, 11:45 • 41082 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 63111 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 43123 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 34114 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
Снігопад у Запорізькій області припинився, комунальники продовжують роботу - ОВА

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На Запоріжжі 11 січня ввечері закінчився снігопад. Комунальні служби продовжують очищати дороги та тротуари.

Снігопад у Запорізькій області припинився, комунальники продовжують роботу - ОВА

У Запорізькій області станом на вечір 11 січня припинився снігопад. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Комунальні служби продовжують працювати - очищають дороги та тротуари. Роботи тривали впродовж усього дня і не зупиняються

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Києві близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом.

До того у Києві та Київській області 10 січня було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це призвело до зупинки водопостачання, теплопостачання та електротранспорту в столиці.

Євген Устименко

СуспільствоПогода та довкілля
Опалення
Відключення світла
Сніг в Україні
Електроенергія
Київська область
Запорізька область
Київ