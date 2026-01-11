Снігопад у Запорізькій області припинився, комунальники продовжують роботу - ОВА
Київ • УНН
На Запоріжжі 11 січня ввечері закінчився снігопад. Комунальні служби продовжують очищати дороги та тротуари.
У Запорізькій області станом на вечір 11 січня припинився снігопад. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Деталі
Комунальні служби продовжують працювати - очищають дороги та тротуари. Роботи тривали впродовж усього дня і не зупиняються
Нагадаємо
У Києві близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом.
До того у Києві та Київській області 10 січня було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Це призвело до зупинки водопостачання, теплопостачання та електротранспорту в столиці.