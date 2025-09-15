У Раду внесли проєкт Бюджету на 2026 рік

Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт про Державний бюджет на 2026 рік, повідомляє УНН з посиланням на проєкт закону №14000.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Наразі текст законопроєкту відсутній на сайті парламенту. Вказано, що його передано на розгляд керівництву.

Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу

Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, у середу, 17 вересня, документ буде розглянутий та презентований на Комітеті з питань бюджету.

На цьому тижні (четвер-пʼятниця) проєкт Бюджету на 2026 рік буде представлений у Раді. Це не потребує голосування, тож після презентації і до 1 жовтня буде відбуватися подання правок від депутатів. Після цього йде підготовка бюджетним комітетом таблиці пропозицій та бюджетних висновків (десь до середини жовтня). Далі схвалення бюджетних пропозицій має відбутися до 20 жовтня. Тут потрібно декілька разів 226+ голосів. Вважайте це першим читанням. Далі доопрацювання проекту Бюджету 2026 і фінальне його схвалення до 20 листопада. Тут теж треба двічі 226+, і це фінальне схвалення Бюджету