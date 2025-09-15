У Раду внесли проєкт Бюджету на 2026 рік

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 11515 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 15584 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 18270 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 22958 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 26298 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 57266 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 36629 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32663 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36286 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58560 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
64%
754мм
Популярнi новини
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 34529 перегляди
Іспит на водія в Україні оновили: що передбачають зміниPhoto15 вересня, 10:01 • 6662 перегляди
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto15 вересня, 11:55 • 15094 перегляди
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto14:15 • 14048 перегляди
Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи15:01 • 4110 перегляди
Публікації
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу19:06 • 790 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 34647 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 38834 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 57265 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 34177 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Олександр Сирський
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Китай
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 26244 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 26621 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 32883 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 38969 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 88477 перегляди
Актуальне
TikTok
Eurofighter Typhoon
Ручна граната
Bild
The New York Times

У Раду внесли проєкт Бюджету на 2026 рік

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Документ буде розглянутий та презентований на Комітеті з питань бюджету 17 вересня.

У Раду внесли проєкт Бюджету на 2026 рік

Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт про Державний бюджет на 2026 рік, повідомляє УНН з посиланням на проєкт закону №14000.

Деталі

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Наразі текст законопроєкту відсутній на сайті парламенту. Вказано, що його передано на розгляд керівництву.

Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15.09.25, 22:06 • 782 перегляди

Доповнення

Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, у середу, 17 вересня, документ буде розглянутий та презентований на Комітеті з питань бюджету.

На цьому тижні (четвер-пʼятниця) проєкт Бюджету на 2026 рік буде представлений у Раді. Це не потребує голосування, тож після презентації і до 1 жовтня буде відбуватися подання правок від депутатів. Після цього йде підготовка бюджетним комітетом таблиці пропозицій та бюджетних висновків (десь до середини жовтня). Далі схвалення бюджетних пропозицій має відбутися до 20 жовтня. Тут потрібно декілька разів 226+ голосів. Вважайте це першим читанням. Далі доопрацювання проекту Бюджету 2026 і фінальне його схвалення до 20 листопада. Тут теж треба двічі 226+, і це фінальне схвалення Бюджету 

- повідомив Железняк.

Нагадаємо

Уряд ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передає його на розгляд Верховної Ради.

Видатки держбюджету на 2026 рік планується встановити на рівні 4,8 трлн гривень, що більше ніж в 3 рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення. Найбільша стаття видатків – нацбезпека і оборона – 2,8 трлн гривень.

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Верховна Рада України
Ярослав Железняк