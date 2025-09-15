У Раду внесли проєкт Бюджету на 2026 рік
Київ • УНН
Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Документ буде розглянутий та презентований на Комітеті з питань бюджету 17 вересня.
Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт про Державний бюджет на 2026 рік, повідомляє УНН з посиланням на проєкт закону №14000.
Деталі
Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".
Наразі текст законопроєкту відсутній на сайті парламенту. Вказано, що його передано на розгляд керівництву.
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15.09.25, 22:06 • 782 перегляди
Доповнення
Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, у середу, 17 вересня, документ буде розглянутий та презентований на Комітеті з питань бюджету.
На цьому тижні (четвер-пʼятниця) проєкт Бюджету на 2026 рік буде представлений у Раді. Це не потребує голосування, тож після презентації і до 1 жовтня буде відбуватися подання правок від депутатів. Після цього йде підготовка бюджетним комітетом таблиці пропозицій та бюджетних висновків (десь до середини жовтня). Далі схвалення бюджетних пропозицій має відбутися до 20 жовтня. Тут потрібно декілька разів 226+ голосів. Вважайте це першим читанням. Далі доопрацювання проекту Бюджету 2026 і фінальне його схвалення до 20 листопада. Тут теж треба двічі 226+, і це фінальне схвалення Бюджету
Нагадаємо
Уряд ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передає його на розгляд Верховної Ради.
Видатки держбюджету на 2026 рік планується встановити на рівні 4,8 трлн гривень, що більше ніж в 3 рази перевищує видатки українського бюджету до повномасштабного вторгнення. Найбільша стаття видатків – нацбезпека і оборона – 2,8 трлн гривень.