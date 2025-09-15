В Раду внесли проект Бюджета на 2026 год

Кабинет министров зарегистрировал законопроект о Государственном бюджете на 2026 год, сообщает УНН со ссылкой на проект закона №14000.

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Указано, что он передан на рассмотрение руководству.

Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, в среду, 17 сентября, документ будет рассмотрен и представлен на Комитете по вопросам бюджета.

На этой неделе (четверг-пятница) проект Бюджета на 2026 год будет представлен в Раде. Это не требует голосования, поэтому после презентации и до 1 октября будет происходить подача поправок от депутатов. После этого идет подготовка бюджетным комитетом таблицы предложений и бюджетных выводов (где-то до середины октября). Далее одобрение бюджетных предложений должно состояться до 20 октября. Здесь нужно несколько раз 226+ голосов. Считайте это первым чтением. Далее доработка проекта Бюджета 2026 и финальное его одобрение до 20 ноября. Здесь тоже нужно дважды 226+, и это финальное одобрение Бюджета