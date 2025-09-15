В Раду внесли проект Бюджета на 2026 год
Киев • УНН
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Документ будет рассмотрен и представлен на Комитете по вопросам бюджета 17 сентября.
Кабинет министров зарегистрировал законопроект о Государственном бюджете на 2026 год, сообщает УНН со ссылкой на проект закона №14000.
Детали
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".
Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Указано, что он передан на рассмотрение руководству.
Дополнение
Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, в среду, 17 сентября, документ будет рассмотрен и представлен на Комитете по вопросам бюджета.
На этой неделе (четверг-пятница) проект Бюджета на 2026 год будет представлен в Раде. Это не требует голосования, поэтому после презентации и до 1 октября будет происходить подача поправок от депутатов. После этого идет подготовка бюджетным комитетом таблицы предложений и бюджетных выводов (где-то до середины октября). Далее одобрение бюджетных предложений должно состояться до 20 октября. Здесь нужно несколько раз 226+ голосов. Считайте это первым чтением. Далее доработка проекта Бюджета 2026 и финальное его одобрение до 20 ноября. Здесь тоже нужно дважды 226+, и это финальное одобрение Бюджета
Напомним
Правительство приняло проект Государственного бюджета Украины на 2026 год и передает его на рассмотрение Верховной Рады.
Расходы госбюджета на 2026 год планируется установить на уровне 4,8 трлн гривен, что более чем в 3 раза превышает расходы украинского бюджета до полномасштабного вторжения. Крупнейшая статья расходов – нацбезопасность и оборона – 2,8 трлн гривен.