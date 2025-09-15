В Раду внесли проект Бюджета на 2026 год

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 11803 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15:43 • 15935 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 18433 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 23118 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 26431 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 57423 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 36676 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 32686 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36307 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 58580 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
64%
754мм
Популярные новости
Экзамен на водителя в Украине обновили: что предусматривают измененияPhoto15 сентября, 10:01 • 6944 просмотра
В бронирование работников ОПК внесли изменения: что нужно знать15 сентября, 10:25 • 3932 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto15 сентября, 11:55 • 15241 просмотра
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto14:15 • 14213 просмотра
Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела15:01 • 4198 просмотра
публикации
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 1004 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 34846 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 38953 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 57425 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 34277 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Александр Сырский
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Беларусь
Китай
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 26301 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 26676 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 32922 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 39007 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 88521 просмотра
Актуальное
ТикТок
Еврофайтер Тайфун
Ручная граната
Бильд
Нью-Йорк Таймс

В Раду внесли проект Бюджета на 2026 год

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Документ будет рассмотрен и представлен на Комитете по вопросам бюджета 17 сентября.

В Раду внесли проект Бюджета на 2026 год

Кабинет министров зарегистрировал законопроект о Государственном бюджете на 2026 год, сообщает УНН со ссылкой на проект закона №14000.

Детали

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Указано, что он передан на рассмотрение руководству.

Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа15.09.25, 22:06 • 972 просмотра

Дополнение

Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, в среду, 17 сентября, документ будет рассмотрен и представлен на Комитете по вопросам бюджета.

На этой неделе (четверг-пятница) проект Бюджета на 2026 год будет представлен в Раде. Это не требует голосования, поэтому после презентации и до 1 октября будет происходить подача поправок от депутатов. После этого идет подготовка бюджетным комитетом таблицы предложений и бюджетных выводов (где-то до середины октября). Далее одобрение бюджетных предложений должно состояться до 20 октября. Здесь нужно несколько раз 226+ голосов. Считайте это первым чтением. Далее доработка проекта Бюджета 2026 и финальное его одобрение до 20 ноября. Здесь тоже нужно дважды 226+, и это финальное одобрение Бюджета 

- сообщил Железняк.

Напомним

Правительство приняло проект Государственного бюджета Украины на 2026 год и передает его на рассмотрение Верховной Рады.

Расходы госбюджета на 2026 год планируется установить на уровне 4,8 трлн гривен, что более чем в 3 раза превышает расходы украинского бюджета до полномасштабного вторжения. Крупнейшая статья расходов – нацбезопасность и оборона – 2,8 трлн гривен.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Верховная Рада
Ярослав Железняк