Уряд України схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає видатки 4,8 трлн грн та доходи 2,826 трлн грн. Дефіцит бюджету прогнозується на рівні 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становить 2,079 трлн грн.

Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП

Уряд ухвалив проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передає його на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Ухвалили проєкт Державного бюджету України на 2026 рік і передаємо його на розгляд Верховної Ради. Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026 

- повідомила Свириденко.

Основні показники проєкту Бюджету-2026

Видатки держбюджету: 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025).

Доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025).

Дефіцит: прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року). 

Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів 

- наголосила Свириденко.

Оборона: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Виробництво зброї: щонайменше 44,3 млрд грн на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Підтримка інших сфер

Освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року).

Підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026.

Безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026.

Підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026.

Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року).

Включає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу. 

Охорона здоров’я: 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року).

Збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року).

Безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб.

Чекап 40+: 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я — у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

Пенсійне забезпечення: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року). 

Передбачена індексація пенсій.

Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року)

допомога ВПО, підтримка осіб з інвалідністю та протезування, єЯсла, Пакунок школяра.

Новий напрям — фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку 24,5 млрд грн, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року.

Ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року).

Компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, фахівці з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів.

Додатково 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.

Регіони. Загальні доходи громад складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн).

У тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн.

Доступні кредити "5-7-9%", забезпечення українців житлом за програмою "єОселя", індустріальні парки та інші ініціативи з надання грантів і підтримки українських виробників; продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій.

Агропромисловий комплекс: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року)

Включає продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою "5-7-9%", 200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення.

Культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн до 2025 року).

Включає підтримку створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності.

Принцип: українське для українців і про Україну для світу.

Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).

Дякую всім міністерствам за напрацювання бюджету, в якому враховані і потреби наших Сил оборони та безпеки України, підтримка наших ветеранів та їхніх сімей, всі необхідні соціальні виплати, а також витрати, що гарантують стійкість України у час війни 

- резюмувала Свириденко.

Антоніна Туманова

