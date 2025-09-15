$41.280.03
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 18273 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 20517 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 29747 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 36048 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 85460 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Правительство Украины одобрило проект Государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает расходы 4,8 трлн грн и доходы 2,826 трлн грн. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании составляет 2,079 трлн грн.

Правительство приняло проект Государственного бюджета Украины на 2026 год и передает его на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Приняли проект Государственного бюджета Украины на 2026 год и передаем его на рассмотрение Верховной Рады. Сейчас вся Украина должна быть в Войске или для Войска. Это отражает и государственный бюджет 2026

- сообщила Свириденко.

Основные показатели проекта Бюджета-2026

Расходы госбюджета: 4,8 трлн гривен (+415 млрд гривен от 2025).

Доходы: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн или 18,8% от 2025).

Дефицит: прогноз на уровне до 18,4 % ВВП (-3,9 процентных пункта к 2025 году).

Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

Главный приоритет бюджета — безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования Правительство направляет на Силы Обороны — денежное обеспечение военных и поддержку их семей, усиление ПВО, разработку и изготовление собственного оружия, в том числе дронов 

- подчеркнула Свириденко.

Оборона: 2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн к 2025 году).

Производство оружия: не менее 44,3 млрд грн на украинские боеприпасы, ракеты, противоракетную оборону, авиационную и бронетанковую технику.

Поддержка других сфер

Образование: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн к 2025 году).

Повышение средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами — 30% с 1 января 2026, 20% с 1 сентября 2026.

Бесплатное питание для 4,4 млн школьников 1-11 классов по всей стране с 1 октября 2026.

Повышение размера стипендий вдвое для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026.

Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд к 2025 году).

Включает финансирование для поддержки проектов молодых ученых и поддержки лучших научных учреждений; создание центров оборонных исследований; выполнение разработок по заказу бизнеса.

Здравоохранение: 258 млрд грн (+38 млрд грн к 2025 году).

Увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи (повышение до 35 тыс. грн), а также медикам прифронтовых регионов, благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн к 2025 году);

Бесплатные лекарства для граждан, в частности для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других хронических болезней;

Чекап 40+: 10 млрд грн на новую адресную выплату для граждан в возрасте от 40 лет на прохождение комплексного скрининга здоровья — в первую очередь проверка на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья.

Пенсионное обеспечение: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн к 2025 году).

Предусмотрена индексация пенсий.

Социальная сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн к 2025 году).

Помощь ВПЛ, поддержка лиц с инвалидностью и протезирование, еЯсли, Пакет школьника.

Новое направление — финансирование мероприятий по поддержке демографического развития 24,5 млрд грн, включая дородовую поддержку, единовременные выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за ребенком до 1 года.

Ветеранская политика, помощь с интеграцией в обществе: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн к 2025 году).

Компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью I и II группы, мероприятия по поддержке ветеранов, специалисты по сопровождению ветеранов, финансирование ветеранских пространств.

Дополнительно 0,8 млрд грн на стоматологию для ветеранов.

Регионы. Общие доходы общин составят 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн к 2025 грн).

В том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам из общего фонда госбюджета в 2026 году составят 289,3 млрд грн.

Поддержка бизнеса: 41,5 млрд грн.

Доступные кредиты "5-7-9%", обеспечение украинцев жильем по программе "еОселя", индустриальные парки и другие инициативы по предоставлению грантов и поддержке украинских производителей; продолжение поддержки программы Brave1 для разработчиков оборонных технологий.

Агропромышленный комплекс: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн к 2025 году)

Включает продолжение программы грантов и компенсации процентов по кредитам производителям сельскохозяйственных товаров по программе "5-7-9%", 200 млн грн на государственную дотацию аграрным производителям как компенсация до половины расходов на строительство и реконструкцию систем орошения.

Культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн к 2025 году).

Включает поддержку создания контента для утверждения национальной идентичности и укрепления национального единства.

Принцип: украинское для украинцев и об Украине для мира.

Публичные инвестиции для восстановления и модернизации Украины: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн к 2025 году).

Благодарю все министерства за наработку бюджета, в котором учтены и потребности наших Сил обороны и безопасности Украины, поддержка наших ветеранов и их семей, все необходимые социальные выплаты, а также расходы, гарантирующие устойчивость Украины во время войны

- резюмировала Свириденко.

Антонина Туманова

