Брак прямо на позиции: боец бригады "Хижак" женился через "Дію"

Аэроразведчик бригады "Хищник" с позывным Пегур женился на своей возлюбленной Татьяне через приложение "Дія". Супруги приняли решение создать семью, несмотря на войну и расстояние. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Боец по имени Валерий выполняет боевые задачи в Константиновке Донецкой области.

"Его возлюбленную зовут Татьяна. Из-за войны она выехала за границу. Видятся они только во время коротких отпусков, поэтому приняли решение не откладывать жизнь "на после войны" — и создать семью, даже на расстоянии", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что предложение руки и сердца Валерий сделал во время одного из отпусков. Официально брак супруги зарегистрировали 9 января через приложение "Дія", поставив электронные подписи.

"Любимая, хочу, чтобы мы прожили долгую и счастливую жизнь. Родили много-много деток. Я очень сильно тебя люблю", – сказал Валерий после церемонии.

В полиции добавили, что во время следующего отпуска молодожены планируют обвенчаться.

Напомним

За 11 месяцев 2025 года 24 261 пара воспользовалась услугой "Брак онлайн" от Минюста и Минцифры. Цифровые ЗАГСы в Киеве, Днепре и Львове обеспечивают быстрое и дистанционное заключение брака, в том числе для военных через упрощенную процедуру.