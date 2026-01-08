$42.720.15
49.920.12
ukenru
07:54 • 4618 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс
07:21 • 20227 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 17100 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 21933 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 32320 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 37264 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 28603 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 27806 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 27661 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 44710 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Украинцы могут выбрать десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026, голосование продлится с 8 по 13 января. Голосовать можно в приложении "Дія" среди шести предложенных исполнителей.

Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"

В приложении "Дія" стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора на Евровидение-2026, сообщили в онлайн-сервисе госуслуг в четверг, пишет УНН.

Кто станет десятым участником в Нацотборе на Евровидение-2026? Подарите шанс своему фавориту, присоединяйтесь к голосованию с 8 января 10:00 до 13 января 10:00. Украинцы от 14 лет могут выбрать своего фаворита среди исполнителей

- сообщили в "Дії".

Имена девяти финалистов уже известны - время выбрать еще одного. Выбрать десятого можно из перечня кандидатов:

  • KHAYAT — Герцы;
    • Karyotype — DNA;
      • MON FIA — Do You Hear Me?;
        • ANSTAY — by the way;
          • Марта Адамчук — Silvered Pines;
            • OKS — SAY IT ALL.

              Евровидение-2026: какие песни прозвучат в финале нацотбора07.01.26, 18:35 • 3522 просмотра

              Юлия Шрамко

              КультураУНН Lite
              Музыкант
              Вена