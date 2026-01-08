Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
Киев • УНН
Украинцы могут выбрать десятого финалиста Нацотбора на Евровидение-2026, голосование продлится с 8 по 13 января. Голосовать можно в приложении "Дія" среди шести предложенных исполнителей.
В приложении "Дія" стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора на Евровидение-2026, сообщили в онлайн-сервисе госуслуг в четверг, пишет УНН.
Кто станет десятым участником в Нацотборе на Евровидение-2026? Подарите шанс своему фавориту, присоединяйтесь к голосованию с 8 января 10:00 до 13 января 10:00. Украинцы от 14 лет могут выбрать своего фаворита среди исполнителей
Имена девяти финалистов уже известны - время выбрать еще одного. Выбрать десятого можно из перечня кандидатов:
- KHAYAT — Герцы;
- Karyotype — DNA;
- MON FIA — Do You Hear Me?;
- ANSTAY — by the way;
- Марта Адамчук — Silvered Pines;
- OKS — SAY IT ALL.
