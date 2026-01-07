Евровидение-2026: какие песни прозвучат в финале нацотбора

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Эксклюзив
16:27 • 1116 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 2198 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 3646 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 10521 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15819 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 21767 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 22264 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 22956 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18026 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17076 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01 • 14822 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23 • 15787 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo7 января, 08:15 • 31192 просмотра
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина7 января, 10:32 • 25233 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 16558 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 67641 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 105181 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN14:22 • 2112 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 38067 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 57885 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 100399 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 91935 просмотра
Евровидение-2026: какие песни прозвучат в финале нацотбора

Киев • УНН

 • 328 просмотра

В Украине объявили названия девяти песен финалистов национального отбора на Евровидение-2026. Десятого финалиста выберут через приложение "Дія", а живая презентация песен состоится 15 января.

Евровидение-2026: какие песни прозвучат в финале нацотбора

В Украине стали известны названия песен финалистов национального отбора на Евровидение-2026. Девять конкурсных композиций прозвучат впервые в живом концерте 15 января в Origin Stage, а десятый финалист будет определен через приложение "Дія". Об этом сообщает Общественный вещатель, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что в финале будут звучать следующие песни: Jerry Heil — "CATHARTICUS" (prayer), LAUD — "Lightkeeper", LELÉKA — "Рідним", MOLODI — "THE LEGENDS", Monokate — "Ти тут", Mr. Vel — "Do Or Done", The Elliens — "Crawling whispers", Valeriya Force — "Open Our Hearts" и "ЩукаРиба" — "Моя земля".

После того, как в "Дії" выберут последнего 10-го финалиста, 15 января в 19:00 в Origin Stage состоится живая презентация песен в формате концерта.

"Во время мероприятия каждый присутствующий впервые услышит живое исполнение конкурсных песен финалистов до их выхода на стриминговых сервисах, а также увидит выступления приглашенных гостей. Ведущие — Тимур Мирошниченко и Анна Тульева", - рассказали в "Суспільном".

Израиль допущен к участию в Евровидении: Нидерланды, Испания и Ирландия будут бойкотировать конкурс04.12.25, 20:29 • 6185 просмотров

Отмечается, что это событие состоится в неофициальном формате после традиционной жеребьевки нацотбора. Финал нацотбора состоится 7 февраля.  

Как сообщалось, 70-й юбилейный конкурс "Евровидение-2026" состоится в Вене (Австрия). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд финал — 16 мая на Wiener Stadthalle, крупнейшей крытой арене Австрии.

Франция победила на Детском Евровидении-2025, Украина заняла второе место13.12.25, 21:27 • 10312 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Музыкант
Вена
Австрия