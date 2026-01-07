Евровидение-2026: какие песни прозвучат в финале нацотбора

В Украине стали известны названия песен финалистов национального отбора на Евровидение-2026. Девять конкурсных композиций прозвучат впервые в живом концерте 15 января в Origin Stage, а десятый финалист будет определен через приложение "Дія". Об этом сообщает Общественный вещатель, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что в финале будут звучать следующие песни: Jerry Heil — "CATHARTICUS" (prayer), LAUD — "Lightkeeper", LELÉKA — "Рідним", MOLODI — "THE LEGENDS", Monokate — "Ти тут", Mr. Vel — "Do Or Done", The Elliens — "Crawling whispers", Valeriya Force — "Open Our Hearts" и "ЩукаРиба" — "Моя земля".

После того, как в "Дії" выберут последнего 10-го финалиста, 15 января в 19:00 в Origin Stage состоится живая презентация песен в формате концерта.

"Во время мероприятия каждый присутствующий впервые услышит живое исполнение конкурсных песен финалистов до их выхода на стриминговых сервисах, а также увидит выступления приглашенных гостей. Ведущие — Тимур Мирошниченко и Анна Тульева", - рассказали в "Суспільном".

Израиль допущен к участию в Евровидении: Нидерланды, Испания и Ирландия будут бойкотировать конкурс

Отмечается, что это событие состоится в неофициальном формате после традиционной жеребьевки нацотбора. Финал нацотбора состоится 7 февраля.

Как сообщалось, 70-й юбилейный конкурс "Евровидение-2026" состоится в Вене (Австрия). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд финал — 16 мая на Wiener Stadthalle, крупнейшей крытой арене Австрии.

Франция победила на Детском Евровидении-2025, Украина заняла второе место