Франция победила на Детском Евровидении-2025, Украина заняла второе место
Представительница Франции Лу Делёз одержала победу на Детском Евровидении-2025 в Грузии с песней Ce Monde, набрав 248 баллов. Украинка София Нерсесян с песней "Мотанка" заняла второе место со 177 баллами.
Детали
В субботу, 13 декабря, состоялся финал Детского песенного конкурса Евровидение – 2025 в Тбилиси в Gymnastic Hall of Olympic City. Победу одержала Lou Deleuze с песней Ce Monde. Победительница получила 248 баллов, 152 от жюри и 96 от зрителей.
Украина заняла 2 место со 177 баллами.
Украину на конкурсе представила 10-летняя София Нерсесян из города Киев. София выступила под номером 6 с песней "Мотанка".
Автором песни стала Светлана Тарабарова. Композиция посвящена самому мощному украинскому оберегу, который матери дарят своим детям.