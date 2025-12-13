Франция победила на Детском Евровидении-2025, Украина заняла второе место

$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:54 • 9188 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 13943 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 13365 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 14130 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 13674 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 11708 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 13133 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14128 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12621 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13031 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0.8м/с
77%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 11443 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 9690 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 17377 просмотра
"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с путиным заявил, что хочет поговорить с Трампом13 декабря, 12:45 • 5080 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto16:20 • 11285 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto16:20 • 11447 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 17544 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 25404 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 35876 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 58600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Берлин
Покровск
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 9952 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 11571 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 18287 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 53377 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 34714 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
The New York Times
Ми-8

Франция победила на Детском Евровидении-2025, Украина заняла второе место

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Представительница Франции Лу Делёз одержала победу на Детском Евровидении-2025 в Грузии с песней Ce Monde, набрав 248 баллов. Украинка София Нерсесян с песней "Мотанка" заняла второе место со 177 баллами.

Франция победила на Детском Евровидении-2025, Украина заняла второе место

Сегодня в Грузии состоялся финал Детского Евровидения-2025. Победу одержала представительница Франции, а украинка София Нерсесян заняла второе место, передает УНН со ссылкой на Общественное вещание.

Детали

В субботу, 13 декабря, состоялся финал Детского песенного конкурса Евровидение – 2025 в Тбилиси в Gymnastic Hall of Olympic City. Победу одержала Lou Deleuze с песней Ce Monde. Победительница получила 248 баллов, 152 от жюри и 96 от зрителей.

Евровидение-2026: названы имена 9 финалистов Нацотбора03.12.25, 10:36 • 3314 просмотров

Украина заняла 2 место со 177 баллами.

Украину на конкурсе представила 10-летняя София Нерсесян из города Киев. София выступила под номером 6 с песней "Мотанка".

Автором песни стала Светлана Тарабарова. Композиция посвящена самому мощному украинскому оберегу, который матери дарят своим детям.

Антонина Туманова

ОбществоКультура
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Suspline)
Тбилиси
Франция
Украина
Грузия
Киев