Сибига поддержал посла Украины после критики со стороны МИД Чехии

$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 9506 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 14144 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 21502 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 34029 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 23810 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 60284 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 87079 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 63788 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 57833 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 193021 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.4м/с
79%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на родах в больнице: в Винницкой области взяли под стражу подозреваемого2 января, 10:40 • 11244 просмотра
"Атака" на резиденцию путина: кремль организовал примитивный фейк, чтобы поссорить США и Украину - ЦПД2 января, 11:04 • 6142 просмотра
Пьяные расшатали лифт: во Львове 19-летний парень упал в шахту2 января, 11:12 • 4056 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Харькову есть разрушения торгового центра: ГСЧС показала новые кадры последствийPhoto14:54 • 5192 просмотра
Большинство регионов Украины столкнутся с отключениями света 3 января16:02 • 3926 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 25720 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 45238 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 61823 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 193016 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 112740 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Франция
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 36536 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 46180 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 46147 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 112751 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 43994 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
9К720 Искандер
Фильм
Отопление
Техника

Сибига поддержал посла Украины после критики со стороны МИД Чехии

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига поддержал посла Украины после критики со стороны МИД Чехии, назвав действия дипломата профессиональными и обоснованными. Сибига подчеркнул, что реакция посла была ответом на неприемлемые выпады в адрес Украины.

Сибига поддержал посла Украины после критики со стороны МИД Чехии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на претензии чешского внешнеполитического ведомства относительно публичных высказываний украинского посла. Глава МИД назвал действия дипломата профессиональными и обоснованными в своем сообщении в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Андрей Сибига подчеркнул, что реакция украинского дипломата была ответом на неприемлемые выпады в адрес Украины. По словам министра, посол действовал в рамках своих полномочий и профессиональной этики.

Оппозиция Чехии инициирует отставку спикера парламента из-за его скандальных заявлений об Украине02.01.26, 20:45 • 1806 просмотров

Посол Украины абсолютно правильно поступил, отреагировав на возмутительные оскорбления в адрес нашего государства – и сделал это дипломатично

– сообщил Сибига в соцсети X.

Министр иностранных дел подчеркнул, что дипломатический корпус имеет прямое поручение жестко отстаивать интересы и репутацию страны. Киев отвергает любые попытки поучений в вопросах защиты национальной чести.

Андрей Сибига резюмировал, что оскорбления в адрес Украины и ее руководства не могут оставаться без официальной реакции, а работа посла полностью соответствует поставленным задачам.

Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать02.01.26, 09:50 • 23441 просмотр

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Дипломатка
Чешская Республика
Украина