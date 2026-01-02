Сибига поддержал посла Украины после критики со стороны МИД Чехии
Киев • УНН
Глава МИД Андрей Сибига поддержал посла Украины после критики со стороны МИД Чехии, назвав действия дипломата профессиональными и обоснованными. Сибига подчеркнул, что реакция посла была ответом на неприемлемые выпады в адрес Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на претензии чешского внешнеполитического ведомства относительно публичных высказываний украинского посла. Глава МИД назвал действия дипломата профессиональными и обоснованными в своем сообщении в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
Андрей Сибига подчеркнул, что реакция украинского дипломата была ответом на неприемлемые выпады в адрес Украины. По словам министра, посол действовал в рамках своих полномочий и профессиональной этики.
Посол Украины абсолютно правильно поступил, отреагировав на возмутительные оскорбления в адрес нашего государства – и сделал это дипломатично
Министр иностранных дел подчеркнул, что дипломатический корпус имеет прямое поручение жестко отстаивать интересы и репутацию страны. Киев отвергает любые попытки поучений в вопросах защиты национальной чести.
Андрей Сибига резюмировал, что оскорбления в адрес Украины и ее руководства не могут оставаться без официальной реакции, а работа посла полностью соответствует поставленным задачам.
