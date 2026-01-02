Оппозиция Чехии инициирует отставку спикера парламента из-за его скандальных заявлений об Украине

$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 6574 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 11274 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 18438 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 29465 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 21904 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 58975 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 85612 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 63223 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 57418 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 190831 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
79%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 23804 просмотра
В Виннице мужчина 1 января запускал фейерверки, несмотря на запрет: полиция его нашлаPhoto2 января, 09:41 • 4504 просмотра
Иран предлагает иностранным правительствам покупать оружие за криптовалюту - FT2 января, 10:10 • 5052 просмотра
Изнасиловал 13-летнюю девочку, пока ее мать была на родах в больнице: в Винницкой области взяли под стражу подозреваемого2 января, 10:40 • 9638 просмотра
"Атака" на резиденцию путина: кремль организовал примитивный фейк, чтобы поссорить США и Украину - ЦПД2 января, 11:04 • 3462 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 23813 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 43834 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 60708 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 190833 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 111018 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 36015 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 45370 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 45456 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 111014 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 43398 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Техника
DJI Mavic

Оппозиция Чехии инициирует отставку спикера парламента из-за его скандальных заявлений об Украине

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Оппозиционные партии Чехии инициируют голосование по отставке Томио Окамуры с поста спикера нижней палаты парламента. Причиной стали его новогодние высказывания об Украине, которые вызвали возмущение и обвинения в распространении российской пропаганды.

Оппозиция Чехии инициирует отставку спикера парламента из-за его скандальных заявлений об Украине

В Чехии депутаты от оппозиции хотят инициировать голосование по отставке председателя партии SPD Томио Окамуры с поста спикера нижней палаты парламента. Сбор подписей, необходимых для вынесения вопроса на голосование, начнется на следующей неделе. Об этом сообщил сегодня председатель партии "Пиратов" Зденек Гржиб, передает УНН со ссылкой на Радио "Прага".

Детали

Томио Окамура подвергается критике от всех оппозиционных партий после своего новогоднего выступления, в котором набросился на Украину. "Деньги текут во все стороны, и каждый что-то получает от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота", – заявил Окамура в 10-минутном видеоролике.

Посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал заявления политика "недостойными и абсолютно неприемлемыми". Дипломат заявил, что Украина рассматривает эти оскорбительные и полные ненависти высказывания как личную позицию Окамуры, "очевидно, сформированную под влиянием российской пропаганды".

В своем выступлении Томио Окамура также выразил надежду, что Чехия "сойдет с брюссельского поезда", который, по его словам, несмотря на предупреждения правительства США, движется к Третьей мировой войне. По мнению Окамуры, Западная Европа планирует производство и продажу оружия в долг, накапливая собственные долги.

Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать02.01.26, 09:50 • 23197 просмотров

Добавим

Руководство партии гражданских демократов (ODS) сегодня заявило, что хочет обсудить заявления Окамуры в палате депутатов. Партия STAN планирует подготовить резолюцию, где нижняя палата дистанцируется от слов спикера.

Оскорбление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую Окамура назвал "сумасшедшей", неприемлемо со стороны руководителя страны, считает ODS. Кабинет должен дистанцироваться от подобных заявлений, поскольку именно на нем лежит наибольшая ответственность за внешнюю политику, считает партия.

Председатель партии STAN Вит Ракушан написал в сети X, что плохие заявления Окамуры – это ответственность всего правительства и позор для всей Чешской Республики. "Я хочу, чтобы наша фракция подготовила проект резолюции, в которой палата депутатов в целом дистанцируется от его высказываний. Пусть те, кто избрал его на руководящую должность, продемонстрируют, как они действительно относятся к поддержке Украины", – пишет Ракушан.

"Пираты" хотят, чтобы Окамура ушел с поста главы палаты депутатов, сообщил агентству ČTK Зденек Гржиб. "Вместе с другими оппозиционными партиями Пираты на следующей неделе начнут сбор подписей, необходимых для обсуждения в палате депутатов его отставки", – сообщил он. Гржиб уже согласовал процедуру с главой партии TOP-09 Матеем Ондржеем Гавелом, а также свяжется с лидерами других партий. Согласно регламенту, глава палаты депутатов может быть отстранен от должности только на основании письменного предложения, поддержанного не менее чем двумя пятыми всех депутатов.

Лидер христианских демократов (KDU-ČSL) Марек Выборный считает, что "коллаборационистские заявления" Окамуры приветствуются кремлем, но наносят ущерб всей Чешской Республике. "Мы не можем молчать. Как KDU-ČSL мы поддержим обсуждение этих скандальных заявлений в Палате депутатов и предложение об отстранении Томио Окамуры от руководства", – заявил он.

Заместитель главы TOP-09 Марек Женишек назвал речь спикера "ведром русской ненависти". Он считает, что ни один депутат от демократической партии не должен мириться с таким поведением. "Это противоречит интересам Чешской Республики в целом – это чистая русская пропаганда. Ради Бога, одумайтесь", – обратился он к депутатам от правящей коалиции.

"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине02.01.26, 01:07 • 23384 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Чешская Республика
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина