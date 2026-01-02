Оппозиция Чехии инициирует отставку спикера парламента из-за его скандальных заявлений об Украине

В Чехии депутаты от оппозиции хотят инициировать голосование по отставке председателя партии SPD Томио Окамуры с поста спикера нижней палаты парламента. Сбор подписей, необходимых для вынесения вопроса на голосование, начнется на следующей неделе. Об этом сообщил сегодня председатель партии "Пиратов" Зденек Гржиб, передает УНН со ссылкой на Радио "Прага".

Детали

Томио Окамура подвергается критике от всех оппозиционных партий после своего новогоднего выступления, в котором набросился на Украину. "Деньги текут во все стороны, и каждый что-то получает от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота", – заявил Окамура в 10-минутном видеоролике.

Посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал заявления политика "недостойными и абсолютно неприемлемыми". Дипломат заявил, что Украина рассматривает эти оскорбительные и полные ненависти высказывания как личную позицию Окамуры, "очевидно, сформированную под влиянием российской пропаганды".

В своем выступлении Томио Окамура также выразил надежду, что Чехия "сойдет с брюссельского поезда", который, по его словам, несмотря на предупреждения правительства США, движется к Третьей мировой войне. По мнению Окамуры, Западная Европа планирует производство и продажу оружия в долг, накапливая собственные долги.

Добавим

Руководство партии гражданских демократов (ODS) сегодня заявило, что хочет обсудить заявления Окамуры в палате депутатов. Партия STAN планирует подготовить резолюцию, где нижняя палата дистанцируется от слов спикера.

Оскорбление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую Окамура назвал "сумасшедшей", неприемлемо со стороны руководителя страны, считает ODS. Кабинет должен дистанцироваться от подобных заявлений, поскольку именно на нем лежит наибольшая ответственность за внешнюю политику, считает партия.

Председатель партии STAN Вит Ракушан написал в сети X, что плохие заявления Окамуры – это ответственность всего правительства и позор для всей Чешской Республики. "Я хочу, чтобы наша фракция подготовила проект резолюции, в которой палата депутатов в целом дистанцируется от его высказываний. Пусть те, кто избрал его на руководящую должность, продемонстрируют, как они действительно относятся к поддержке Украины", – пишет Ракушан.

"Пираты" хотят, чтобы Окамура ушел с поста главы палаты депутатов, сообщил агентству ČTK Зденек Гржиб. "Вместе с другими оппозиционными партиями Пираты на следующей неделе начнут сбор подписей, необходимых для обсуждения в палате депутатов его отставки", – сообщил он. Гржиб уже согласовал процедуру с главой партии TOP-09 Матеем Ондржеем Гавелом, а также свяжется с лидерами других партий. Согласно регламенту, глава палаты депутатов может быть отстранен от должности только на основании письменного предложения, поддержанного не менее чем двумя пятыми всех депутатов.

Лидер христианских демократов (KDU-ČSL) Марек Выборный считает, что "коллаборационистские заявления" Окамуры приветствуются кремлем, но наносят ущерб всей Чешской Республике. "Мы не можем молчать. Как KDU-ČSL мы поддержим обсуждение этих скандальных заявлений в Палате депутатов и предложение об отстранении Томио Окамуры от руководства", – заявил он.

Заместитель главы TOP-09 Марек Женишек назвал речь спикера "ведром русской ненависти". Он считает, что ни один депутат от демократической партии не должен мириться с таким поведением. "Это противоречит интересам Чешской Республики в целом – это чистая русская пропаганда. Ради Бога, одумайтесь", – обратился он к депутатам от правящей коалиции.

