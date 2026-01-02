Опозиція Чехії ініціює відставку спікера парламенту через його скандальні заяви про Україну

У Чехії депутати від опозиції хочуть ініціювати голосування щодо відставки голови партії SPD Томіо Окамури з посади спікера нижньої палати парламенту. Збір підписів, необхідних для винесення питання на голосування, розпочнеться наступного тижня. Про це повідомив сьогодні голова партії "Піратів" Зденек Гржиб, передає УНН із посиланням на Радіо "Прага".

Деталі

Томіо Окамура зазнає критики від всіх опозиційних партій після свого новорічного виступу, в якому накинувся на Україну. "Гроші течуть на всі боки, і кожен щось отримує від цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії з оточення хунти Зеленського, які будують туалети із золота", – заявив Окамура у 10-хвилинному відеоролику.

Посол України в Чехії Василь Зварич назвав заяви політика "негідними та абсолютно неприйнятними". Дипломат заявив, що Україна розглядає ці образливі та сповнені ненависті висловлювання як особисту позицію Окамури, "очевидно, сформовану під впливом російської пропаганди".

У своєму виступі Томіо Окамура також висловив сподівання, що Чехія "зійде з брюссельського поїзда", який, за його словами, попри попередження уряду США, рухається до Третьої світової війни. На думку Окамури, Західна Європа планує виробництво та продаж зброї у борг, накопичуючи власні борги.

Додамо

Керівництво партії громадянських демократів (ODS) сьогодні заявило, що хоче обговорити заяви Окамури у палаті депутатів. Партія STAN планує підготувати резолюцію, де нижня палата дистанціюється від слів спікера.

Образа голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, яку Окамура назвав "божевільною", неприйнятна з боку керівника країни, вважає ODS. Кабінет має дистанціюватися від подібних заяв, оскільки саме на ньому лежить найбільша відповідальність за зовнішню політику, вважає партія.

Голова партії STAN Віт Ракушан написав у мережі X, що погані заяви Окамури – це відповідальність всього уряду та ганьба для усієї Чеської Республіки. "Я хочу, щоб наша фракція підготувала проект резолюції, в якій палата депутатів загалом дистанціюється від його висловлювань. Нехай ті, хто обрав його на керівну посаду, продемонструють, як вони справді ставляться до підтримки України", – пише Ракушан.

"Пірати" хочуть, щоб Окамура пішов з посади голови палати депутатів, повідомив агентству ČTK Зденек Гржиб. "Разом з іншими опозиційними партіями Пірати наступного тижня почнуть збір підписів, необхідних для обговорення в палаті депутатів його відставки", – повідомив він. Гржиб уже погодив процедуру з головою партії TOP-09 Матеєм Ондржеєм Гавелом, а також зв'яжеться із лідерами інших партій. Згідно з регламентом, голова палати депутатів може бути усунений з посади лише на підставі письмової пропозиції, підтриманої не менш як двома п'ятими всіх депутатів.

Лідер християнських демократів (KDU-ČSL) Марек Виборний вважає, що "колабораціоністські заяви" Окамури вітаються кремлем, але завдають шкоди всій Чеській Республіці. "Ми не можемо мовчати. Як KDU-ČSL ми підтримаємо обговорення цих скандальних заяв у Палаті депутатів та пропозицію про усунення Томіо Окамури від керівництва", – заявив він.

Заступник голови TOP-09 Марек Женішек назвав промову спікера "відром російської ненависті". Він вважає, що жоден депутат від демократичної партії не повинен миритися з такою поведінкою. "Це суперечить інтересам Чеської Республіки загалом – це чиста російська пропаганда. Заради Бога, одумайтеся", – звернувся він до депутатів від правлячої коаліції.

