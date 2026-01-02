Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС Чехії
Київ • УНН
Очільник МЗС Андрій Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС Чехії, назвавши дії дипломата професійними та обґрунтованими. Сибіга наголосив, що реакція посла була відповіддю на неприйнятні випади на адресу України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на претензії чеського зовнішньополітичного відомства щодо публічних висловлювань українського посла. Очільник МЗС назвав дії дипломата професійними та обґрунтованими у своєму дописі у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Андрій Сибіга наголосив, що реакція українського дипломата була відповіддю на неприйнятні випади на адресу України. За словами міністра, посол діяв у межах своїх повноважень та професійної етики.
Посол України абсолютно правильно вчинив, відреагувавши на обурливі образи на адресу нашої держави – і зробив це дипломатично
Міністр закордонних справ підкреслив, що дипломатичний корпус має пряме доручення жорстко відстоювати інтереси та репутацію країни. Київ відкидає будь-які спроби повчань у питаннях захисту національної честі.
Андрій Сибіга резюмував, що образи на адресу України та її керівництва не можуть залишатися без офіційної реакції, а робота посла повністю відповідає поставленим завданням.
