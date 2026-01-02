Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС Чехії

$42.170.18
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 14426 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 21783 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 34377 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 24009 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 60397 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 87191 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 63834 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 57867 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 193293 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
"Атака" на резиденцію путіна: кремль організував примітивний фейк, щоб посварити США і Україну - ЦПД
Напідпитку розхитали ліфт: у Львові 19-річний хлопець впав у шахту
російське мвс повторно оголосило в розшук командира РДК Капустіна
Через ракетний удар рф по Харкову є руйнування торгового центру: ДСНС показало нові кадри наслідків
Більшість регіонів України зіткнуться із відключеннями світла 3 січня
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 193293 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Михайло Федоров
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Франція
Державний кордон України
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Опалення
Техніка

Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС Чехії

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Очільник МЗС Андрій Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС Чехії, назвавши дії дипломата професійними та обґрунтованими. Сибіга наголосив, що реакція посла була відповіддю на неприйнятні випади на адресу України.

Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС Чехії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на претензії чеського зовнішньополітичного відомства щодо публічних висловлювань українського посла. Очільник МЗС назвав дії дипломата професійними та обґрунтованими у своєму дописі у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Андрій Сибіга наголосив, що реакція українського дипломата була відповіддю на неприйнятні випади на адресу України. За словами міністра, посол діяв у межах своїх повноважень та професійної етики.

Опозиція Чехії ініціює відставку спікера парламенту через його скандальні заяви про Україну

Посол України абсолютно правильно вчинив, відреагувавши на обурливі образи на адресу нашої держави – і зробив це дипломатично 

– повідомив Сибіга у соцмережі X.

Міністр закордонних справ підкреслив, що дипломатичний корпус має пряме доручення жорстко відстоювати інтереси та репутацію країни. Київ відкидає будь-які спроби повчань у питаннях захисту національної честі.

Андрій Сибіга резюмував, що образи на адресу України та її керівництва не можуть залишатися без офіційної реакції, а робота посла повністю відповідає поставленим завданням.

Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Чехія
Україна