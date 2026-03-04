$43.450.22
США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила об ожидании полного господства США над воздушным пространством Ирана в ближайшее время. Это происходит на фоне ударов Ирана по соседним странам Ближнего Востока.

США получат полный контроль над воздушным пространством Ирана в ближайшие часы - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в среду, что Соединенные Штаты будут иметь "полное и абсолютное господство" над воздушным пространством Ирана в течение ближайших нескольких часов, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы ожидаем полного и абсолютного господства над воздушным пространством Ирана в ближайшее время, что позволит нашим храбрым воинам продолжать достигать этих благородных и давно желанных целей", — сказала Ливитт на сегодняшнем брифинге для прессы.

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14612 просмотров

Комментарии Ливитт прозвучали на фоне продолжающихся ответных ударов Ирана по соседним странам Ближнего Востока после американо-израильских атак, которые положили начало войне в эти выходные.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн ранее заявил журналистам, что "количество выпущенных Ираном баллистических ракет сократилось на 86% по сравнению с первым днем боевых действий, а за последние 24 часа - на 23%".

Антонина Туманова

