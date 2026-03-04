США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 13015 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 23051 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 19145 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 25339 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 52211 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 78432 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 65824 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67999 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 62272 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 35138 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
73%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 27339 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 27425 перегляди
Посольство Ірану в Києві відкрило книгу жалоби за Алі Хаменеї - реакція не забариласьPhoto4 березня, 12:09 • 7732 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 18735 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 10011 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 10103 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 13016 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 23053 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 27495 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 27413 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Петер Сіярто
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 6972 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 18798 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 32116 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 39701 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 43647 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила про очікування повного панування США над повітряним простором Ірану найближчим часом. Це відбувається на тлі ударів Ірану по сусідніх країнах Близького Сходу.

США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила в середу, що Сполучені Штати матимуть "повне та абсолютне панування" над повітряним простором Ірану протягом найближчих кількох годин, передає УНН із посиланням на CNN.

"Ми очікуємо повного і абсолютного панування над повітряним простором Ірану найближчим часом, що дозволить нашим хоробрим воїнам продовжувати досягати цих шляхетних і давно бажаних цілей", — сказала Лівіт на сьогоднішньому брифінгу для преси.

США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14612 переглядiв

Коментарі Лівітт прозвучали на тлі ударів Ірану, що тривають у відповідь, по сусідніх країнах Близького Сходу після американо-ізраїльських атак, які поклали початок війні в ці вихідні.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн раніше заявив журналістам, що "кількість випущених Іраном балістичних ракет скоротилася на 86% порівняно з першим днем ​​бойових дій, а за останні 24 години - на 23%".

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Сутички
Керолайн Левітт
Білий дім
Сполучені Штати Америки
Іран