США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила про очікування повного панування США над повітряним простором Ірану найближчим часом. Це відбувається на тлі ударів Ірану по сусідніх країнах Близького Сходу.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила в середу, що Сполучені Штати матимуть "повне та абсолютне панування" над повітряним простором Ірану протягом найближчих кількох годин, передає УНН із посиланням на CNN.
"Ми очікуємо повного і абсолютного панування над повітряним простором Ірану найближчим часом, що дозволить нашим хоробрим воїнам продовжувати досягати цих шляхетних і давно бажаних цілей", — сказала Лівіт на сьогоднішньому брифінгу для преси.
Коментарі Лівітт прозвучали на тлі ударів Ірану, що тривають у відповідь, по сусідніх країнах Близького Сходу після американо-ізраїльських атак, які поклали початок війні в ці вихідні.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн раніше заявив журналістам, що "кількість випущених Іраном балістичних ракет скоротилася на 86% порівняно з першим днем бойових дій, а за останні 24 години - на 23%".